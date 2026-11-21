21/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva se pronunció sobre la posibilidad de llegar al altar con Pamela Franco, su actual pareja, durante una entrevista en televisión. El futbolista fue consultado sobre sus planes de matrimonio con la cantante de cumbia, pero su respuesta dejó entrever que, aunque existe la posibilidad, todavía tiene algunos asuntos pendientes por resolver.

¿Cueva se casará con Pamela Franco?

La conversación ocurrió durante la participación de ambos en el programa 'El Reventonazo de la Chola', donde acudieron para promocionar su panetón navideño. En medio de la entrevista, la Chola Chabuca quiso conocer si la pareja había considerado formalizar su relación y dar un paso más importante después del tiempo que llevan juntos.

Ante la pregunta, el popular 'Aladino' evitó confirmar o descartar una futura boda. Sin embargo, explicó que actualmente atraviesa situaciones legales que necesita solucionar antes de pensar en nuevos compromisos.

"No, de ese tema no hablemos cholita, porque creo que hay cosas que resolver y Dios mediante ya estén a fin de año", dijo Cueva ante la pregunta de la 'Chola Chabuca'.

Por otro lado, Cueva aprovechó el espacio televisivo para expresar sus sentimientos hacia Pamela Franco. El futbolista destacó las cualidades de la cantante, a quien considera una gran mujer y madre, además de asegurar que desea verla feliz a su lado. Sus palabras evidenciaron el cariño que siente por ella.

"Yo a Dios gracias, estoy al lado de una gran mujer, una gran madre. Lo he dicho una infinidad de veces. Ella sabe lo mucho que la amo, lo mucho que realmente quiero que sea feliz a mi lado", agregó.

Mientras tanto, la pareja continúa compartiendo proyectos personales y comerciales, como el lanzamiento de su producto navideño.

¿Cueva cobra por cantar con Pamela Franco?

En una reciente entrevista, Christian Cueva dejó en claro que su prioridad sigue siendo el fútbol, también reconoció que no descarta acompañar a Pamela Franco en sus conciertos. Sin embargo, durante la entrevista en Mande quien mande, salió a la luz un detalle sobre el dinero que recibe la pareja por sus presentaciones juntos.

"Pero él me roba el show", comentó la cantante. Ante la insistencia sobre si le pagaba por acompañarla, la cantante respondió con una frase que dejó el tema en tono de broma: "Con amor, con amor".

Es así que, por ahora, Christian Cueva y Pamela Franco continúan disfrutando de su relación y compartiendo proyectos juntos, mientras el futbolista busca resolver sus asuntos legales pendientes. Aunque no confirmó una fecha para llegar al altar, tampoco descartó casarse con la cantante, dejando abierta la posibilidad de que su historia de amor tenga un nuevo capítulo.