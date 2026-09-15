Partidos de HOY, martes 15 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 15 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LaLiga de España, Copa de La Liga de Inglaterra y Coppa Italia. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay un partido programado:

5:00 p.m. | Platense vs. Fluminense — ESPN/Disney+

Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamerciana tendremos dos duelos.

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Santa Fe — DSports/ESPN/Disney+

— DSports/ESPN/Disney+ 7:30 p.m. | Sao Paulo vs. Boca Juniors — DSports/ESPN/Disney+

🇦🇷🏆🇧🇷 ¡Por un lugar en la semifinal! Dos campeones, frente a frente: @SaoPauloFC recibe a @BocaJrsOficial, que ganó el partido de ida en la CONMEBOL #Sudamericana#LaGranConquista pic.twitter.com/NX1guu1qfA — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 15, 2026

Partidos de la Copa de La Liga HOY

La pelota también rodará en Inglaterra, hay cuatro partidos programados:

1:45 p.m. | West Ham vs. Fullham — Disney+ / SkySports

— Disney+ / SkySports 2:00 p.m. | Ipswich Town vs. Arsenal — Disney+ / SkySports

— Disney+ / SkySports 2:00 p.m. | Liverpool vs. Tottenham — Disney+ / SkySports

— Disney+ / SkySports 2:00 p.m. | Reading vs. Brentford — Disney+ / SkySports

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay tres partidos programados:

12:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Espanyol — DSports

— DSports 1:00 p.m. | Alavés vs. Valencia — DSports

— DSports 2:30 p.m. | Elche vs. Real Madrid — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Se juegan los dieciséisavos de final del campeonato italiano, hay dos partidos programados:

11:00 a.m. | Genoa vs. Sudtirol — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Fiorentina vs. Pisa SC — Disney+

Este martes 15 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la UEFA Champions League y las rondas eliminatorias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.