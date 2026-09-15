Michael J. Fox dio emotivo discurso en los Emmy: "Aceptar el párkinson no significaba que tuviera que rendirme"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michael J. Fox, el recordado actor de 'Volver al futuro' en el papel del icónico Marty McFly, fue uno de los grandes protagonistas de la reciente gala de la 78 edición de los premios Emmy, la cual tuvo lugar anoche en Los Ángeles, Estados Unidos. El artista de 65 años fue galardonado y emocionó a los presentes con su discurso.

Michael J. Fox brinda emotivo discurso en los premios Emmy 2026

La noche del último lunes, 14 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia del evento en el que se reconoce la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Allí, sorprendió en el escenario el intérprete Michael J. Fox, quien recibió el Premio Humanitario BobHope "en reconocimiento a sus contribuciones transformadoras a la investigación y la defensa de causas relacionadas con la enfermedad de Parkinson".

Hay que recordar que él padece de dicha afección desde principios de los años 90, cuando le fue diagnosticada tras sufrir los primeros síntomas. La encargada de presentar al protagonista de 'Volver al futuro' fue su amiga y colega Julianna Margulies, con quien trabajó durante varias temporadas en la serie The Good Wife.

Previo a recibir a su amigo, la actriz expresó: "No se me ocurre nadie que se lo merezca más que Michael". Acto seguido, Fox ingresó al escenario en silla de ruedas , fue recibido con una enorme ovación de pie totalmente entregado al ganador de cinco premios Emmy por su papel en las series Enredos de familia y Spin City.

Posteriormente, el entrañable Marty McFly procedió a tomar la palabra no sin antes agradecer, con emoción, "a todos los que han hecho posible este honor tan extraordinario y que recibo con tanta humildad".

"A finales de mis 20 años, la vida me asignó un papel que no buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de párkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y a mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo? Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes (...) Comprendí que aceptar el Parkinson no significaba tener que rendirme ante él", sostuvo.

Un reconocimiento a más de 3 décadas de compromiso

El Premio Humanitario Bob Hope reconoce a profesionales de la televisión cuya labor filantrópica tiene un impacto duradero en la sociedad. Fox se convirtió así en el sexto receptor del galardón, después de figuras como Oprah Winfrey, George Clooney o Ted Danson.

En conclusión, Michael J. Fox, recordado actor que dio vida al personaje de Marty Mc Fly en la película 'Volver al futuro', dio un emotivo discurso en la reciente edición de los premios Emmy 2026 en el que resaltó que aprendió a convivir con la enfermedad del Parkinson.