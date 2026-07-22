Ministerio de Trabajo deniega inscripción del FENATEP como organización sindical y dispone archivo del procedimiento

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción (MTPE) denegó la solicitud de inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEPERU) en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), ordenando el archivo definitivo del expediente.

De acuerdo con lo señalado por la cartera ministerial que encabeza Flavio Cruz Mamami, lo actuado se debe por injerencia en la "autonomía sindical, contradicciones normativas y vacíos legales en sus estatutos". En ese sentido, la autoridad concluyó que estas deficiencias afectan la libertad sindical y la seguridad jurídica.

Organización atentaba contra la autonomía sindical

Según lo señalado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, a través de su resolución de fecha 21 de julio, la organización presentó un total de siete inconsistencias que contravienen a la autonomía sindical, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, se menciona que la "injerencia arbitraria y vulneración de los principios de autonomía y libertad sindical", por establecer que los sindicatos bases dejan de pertenecer a la FENATEPERÚ por decisión voluntaria, situación que condiciona el derecho de libre desafiliación y vulnera el derecho a la libre asociación.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud presentada por FENATEP, grupo vinculado a Movadef y Sendero Luminoso, para su inscripción como sindicato.



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Otra observación detectada fue la "incoherencia procesal y ambigüedad competencial en el trámite de desafiliación por disolución o perdida de registro sindical", al considerarse como una omisión y ambigüedad al no precisar el procedimiento cuando un sindicato base comunica voluntariamente su disolución o pérdida del ROSSP.

Del mismo modo, cuestiona que la estructura orgánica de la FENATEPERÚ está constituida únicamente por los sindicatos afiliados, secciones sindicales y afiliados directos; incoherencia estructural, así como la indeterminación de competencias en las funciones de la Asamblea Nacional.

Además, puntualiza la figura de "indeterminación de requisitos disciplinarios para el Comité Ejecutivo Nacional", lo que afecta al Principio de Seguridad Jurídica y el derecho a la participación política.

"Que, en el presente caso, el conjunto de deficiencias, imprecisiones sintácticas y contradicciones normativas analizadas configuran un escenario de vulnerabilidad del ejercicio democrático de la libertad sindical, cuya observancia corresponde ser cautelada por la autoridad administrativa, según el artículo 28 de la Constitución", menciona la resolución.

Bajo esta consideración, recuerda que el máximo intérprete de la Constitución ha establecido que las normas internas de un gremio deben respetar los derechos fundamentales de sus miembros y el principio de predictibilidad jurídica. Por lo tanto, menciona que "al introducir cláusulas ambiguas, restricciones arbitrarias al sufragio pasivo y estamentos inexistentes", el Estatuto desnaturaliza la propia libertad sindical y vulnera el debido proceso corporativo privado.

FENATEPERÚ intentó inscribirse en el Gobierno de Pedro Castillo

En junio del 2023, el MTPE declaró la nulidad de oficio de la inscripción del FENATEPERÚ, basándose en que hubo un "procedimiento de aprobación automática para adquirir facultades, o derechos, sin cumplir con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición".

Como se recuerda, el 23 de julio de 2021, a pocos días de que asuma el cargo del presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones solicitó su registro como sindicato. Una semana después, el 30 de julio, el Gobierno oficializó dicho procedimiento.

Cabe señalar que, el recurso de nulidad fue presentado por Jorge Luis Stella Briones, quien mencionó que ninguno de los integrantes de las organizaciones sindicales había solicitado permiso de sus respectivas asambleas generales para poder integrar esta nueva federación.

De esta manera, al término del período constitucional 2026-2031, el intento de reconocimiento del FENATEPERÚ pasó definitivamente a la historia.