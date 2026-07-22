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Alianza Lima oficializa a Alfredo Arosemena como nuevo gerente general y busca ganar el Torneo Clausura

Alfredo Arosemena asumió formalmente como administrador temporal y gerente general de Alianza Lima, tras ser ratificado en la Junta de Acreedores. Su gestión bucará priorizar el título nacional.

La dirección cayó sobre el empresario.
La dirección cayó sobre el empresario. (Composición Exitosa)

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/07/2026

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Alianza Lima confirmó este miércoles la llegada de Alfredo Arosemena como el nuevo administrador temporal del club blanquiazul, luego de su ratificación en la Junta de Acreedores. El directivo reemplaza a Fernando Cabada y tendrá entre sus principales objetivos el fortalecer la gestión institucional, respaldar el área deportiva y ganar el campeonato de la Liga 1.

Arosemena asume la administración del club

Alfredo Arosemena asumió formalmente la administración temporal de Alianza Lima y, desde este cargo, ejercerá las funciones de gerente general de la institución. Su designación se produjo después de ser ratificado en la Junta de Acreedores, en un proceso que se inició tras la salida de Fernando Cabada de la administración.

El nuevo administrador cuenta con experiencia en la industria deportiva y anteriormente se desempeñó como director Comercial, de Marketing y Comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Su salida de la Federación Peruana de Fútbol fue comunicada el pasado 10 de julio, antes de conocerse su incorporación a la institución blanquiazul. 

Arosemena asumió sus funciones en un momento en el que Alianza Lima viene de conseguir resultados importantes durante la temporada. El equipo inició el Torneo Clausura con una victoria por 2-1 ante Sport Huancayo y mantiene como objetivo pelear por el campeonato nacional.

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El objetivo deportivo de la nueva gestión

La nueva administración también definió como prioridad el trabajo deportivo. Arosemena señaló que la meta principal es conseguir el título nacional al finalizar el año y mejorar el desempeño de Alianza Lima en los torneos internacionales, además de respaldar el trabajo que actualmente desarrolla el área deportiva del club.

El administrador temporal también aseguró que no se contempla realizar cambios en el primer equipo durante el resto del semestre. La nueva gestión indicó que acompañará las decisiones de la Dirección y la Gerencia Deportiva, además de atender las solicitudes relacionadas con la conformación del plantel para la segunda parte de la temporada.

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En el plano institucional, Arosemena planteó desarrollar los proyectos de infraestructura y crecimiento del club, además de recuperar la cercanía con los socios. La gestión también buscará fortalecer la identidad y los valores de Alianza Lima, con una visión enfocada en el desarrollo de la institución a largo plazo.

La llegada de Alfredo Arosemena como administrador temporal de Alianza Lima marca una nueva etapa para la institución, que tendrá como principales desafíos consolidar su gestión, respaldar el proyecto deportivo y buscar el título nacional, mientras el equipo afronta el Torneo Clausura y sus próximos compromisos competitivos.

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