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Fútbol manchado

Atacan a balazos un bus con hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

El hecho ocurrió después del triunfo de Tigre por 3 a 0 en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. A raíz del incidente, un hincha tuvo que ser trasladado a un centro de salud debido a las lesiones que sufrió.

El ataque a balazos al bus de los hinchas de Tigre.
El ataque a balazos al bus de los hinchas de Tigre. (Composición: Exitosa)

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/07/2026

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La victoria de Tigre por 3-0 ante Nacional, en Uruguay, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, quedó completamente opacada por un grave episodio de violencia registrado al término del encuentro.

Varios disparos al bus

De acuerdo con la información de los hinchas de Tigre, los hechos se produjeron después de que los buses dejaran atrás el estadio Gran Parque Central y comenzaran su recorrido hacia Colonia. Al llegar a la zona de la Ruta 1 y la avenida Cibils, varias personas abrieron fuego contra los vehículos que transportaban a los seguidores visitantes.

Según las primeras informaciones, se escucharon varias ráfagas y el bus que encabezaba la caravana recibió alrededor de diez impactos de bala. Uno de los proyectiles alcanzó a Juan Pablo, socio de Tigre, que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

De acuerdo con el medio uruguayo Montevideo portal, la sospecha recae en barras de Nacional, que se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí.

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Repudio ante los hechos de violencia

Por su parte, el club Tigre a través de sus canales oficiales, condenó en duros términos el ataque sufrido a sus hinchas y socios por su parcialidad mientras regresaba desde Montevideo.

"El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay".

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Además, el club informó que un hincha que recibió el impacto de bala fue atendido de inmediato en un centro de salud uruguayo y permaneció acompañado en todo momento por dirigentes del club y por el cuerpo médico de la delegación. 

"Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución".

El ataque a balazos contra el bus que trasladaba a los hinchas de Tigre dejó en evidencia la preocupante violencia que aún rodea al fútbol sudamericano. Mientras el club argentino exige que se identifique y sancione a los responsables, las autoridades continúan investigando este grave episodio que empañó este partido por Copa Sudamericana.

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