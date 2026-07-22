Feriado 23 de julio: así operarán el Metropolitano, Metro de Lima y corredores en Lima y Callao

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que este jueves 23 de julio los servicios de transporte público autorizados funcionarán con horarios modificados debido al feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La disposición comprende al servicio de buses, corredores complementarios, Metropolitano y Metro de Lima y Callao, con el objetivo de garantizar el traslado de los usuarios durante el feriado.

Corredores complementarios

Los corredores complementarios circularán entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m. Mantendrán sus rutas habituales para facilitar el traslado de los usuarios en Lima y Callao. El servicio Aerodirecto también conservará sus horarios regulares para quienes se dirijan al aeropuerto.

Línea 1 y Línea 2

La servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao atenderá desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. La frecuencia de paso de los trenes variará entre 5 y 12 minutos, según la franja horaria. La Línea 2, en cambio, funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Servicios del Metropolitano, Liga1 del Metro y corredores van a funcionar con normalidad este feriado

Metropolitano

El Metropolitano operará con horario especial en sus servicios regulares A, B y C, desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. El Expreso 1 funcionará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores mantendrán su servicio hasta las 11:00 p. m. para asegurar la conexión con las estaciones troncales.

Este feriado del 23 de julio traerá ajustes en la operación del transporte público en Lima y Callao, por lo que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) recomienda a los usuarios revisar los horarios antes de salir para evitar contratiempos y organizar mejor sus traslados. Tanto lo corredores complementarios, Línea 1 del Mero de Lima y Metropolitano funcionarán con normalidad pero con horarios modificados.