ENFEN alerta que El Niño podría alcanzar una magnitud extraordinaria: existe un 39 % de probabilidad de que ocurra en noviembre

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Luis Vásquez, vocero del ENFEN (Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), advirtió que el fenómeno El Niño podría alcanzar una magnitud extraordinaria en los próximos meses.

El especialista señaló que, para noviembre, el evento podría evolucionar a una condición de mayor intensidad y precisó que actualmente existe un 39% de probabilidad de que ello ocurra.

El Niño se intensifica

Luis Vásquez afirmó que el ENFEN emite documentos de manera consecuente actualizándose con cada pronóstico, pero alcanzó que a finales de año podría mostrarse con mayor contundencia.

"El ENFEN emite reportes cada 15 días y, según el más reciente, el fenómeno El Niño se mantendría con una intensidad fuerte hasta el verano de 2027, incluso hasta abril de ese año. Además, existe un 39 % de probabilidad de que, hacia noviembre, evolucione a una condición climatológica de mayor magnitud.", advirtió.

Variables del fenómeno

El especialista explicó que la evolución del fenómeno dependerá del comportamiento de las ondas Kelvin y del anticiclón del Pacífico Sur. Ambos factores podrían influir en el aumento o reducción del calentamiento del mar en los próximos meses.

"Si el tren de ondas Kelvin que se está generando en el Pacífico occidental hacia la zona central presenta una mayor frecuencia, podría mantener o incluso incrementar el calentamiento del mar. Sin embargo, existe la posibilidad de que, si el anticiclón del Pacífico Sur se activa, contribuya al enfriamiento y contrarreste la energía cálida transportada por estas ondas Kelvin.", precisó.

La evolución del fenómeno dependerá del comportamiento de las ondas Kelvin y del anticiclón del Pacífico Sur

Evolución hasta 2027

El especialista señaló que el desarrollo del El Niño global en el Pacífico central podría prolongarse hasta 2027. Además, indicó que su mayor intensidad se registraría hacia el último trimestre del año, influyendo en las condiciones cálidas de la costa peruana.

"Hay que tener presente que en el Pacífico central se viene desarrollando un El Niño global, que recién se configuró desde el mes pasado y continuará evolucionando. Este fenómeno persistiría hasta abril de 2027 y alcanzaría su máxima intensidad durante el último trimestre de este año, lo que también contribuiría a mantener el calentamiento en la costa peruana.", finalizó.

Luis Vásquez, vocero del ENFEN, advirtió que El Niño podría intensificarse en los próximos meses. Señaló que hacia noviembre existe un 39 % de probabilidad de que alcance una mayor magnitud.