Junín: Al menos ocho SISMOS registrados hasta HOY con epicentro en Chupaca desde el movimiento principal del 18 de julio

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La actividad sísmica no cesa en la región Junín. La mañana de este martes 22 de julio, un sismo de magnitud 3.6 volvió a sacudir la provincia de Chupaca, convirtiéndose en el octavo movimiento telúrico registrado con epicentro en esta jurisdicción desde el sismo principal ocurrido la noche del 18 de julio.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 11:15 a. m., tuvo una profundidad de 9 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III-IV, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales.

Este nuevo temblor forma parte de la secuencia sísmica que mantiene en alerta a la población de Chupaca y sus distritos, donde especialistas continúan monitoreando el comportamiento del terreno tras el fuerte movimiento que afectó severamente la zona durante el fin de semana.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0485

Fecha y Hora Local: 22/07/2026,11:15:21

Magnitud: 3.6

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.27

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/MgzxSWhi4Y — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 22, 2026

El primer sismo de magnitud 5.1 que dejó fallecidos y graves daños

La secuencia comenzó la noche del sábado 18 de julio, cuando un terremoto de magnitud 5.1 tuvo su epicentro a siete kilómetros al sur de Chupaca, en el distrito de Chongos Bajo.

El movimiento fue sentido con gran intensidad en diversas provincias de Junín y provocó el colapso de viviendas de adobe, daños en infraestructura pública y cortes del servicio eléctrico.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24 km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/khnZfdehit — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

Con el paso de las horas, el balance oficial confirmó la muerte de varias personas, decenas de heridos y damnificados, principalmente en el anexo de Pumpunya y otras localidades cercanas.

Además, hospitales como el Regional Materno Infantil El Carmen y el Daniel Alcides Carrión reportaron afectaciones en su infraestructura, mientras brigadas de emergencia y personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desplegaron ayuda humanitaria para las familias afectadas.

La magnitud de los daños convirtió a este terremoto en el evento sísmico más destructivo registrado en el Perú durante el 2026, según los reportes oficiales del IGP.

Las réplicas mantienen en alerta a Chupaca

Después del terremoto principal, la actividad sísmica continuó con una serie de réplicas que han mantenido en constante vigilancia a las autoridades y a la población.

La primera ocurrió apenas 17 minutos después del evento principal y alcanzó una magnitud de 3.7. Posteriormente, el IGP registró otros movimientos de magnitud 3.4, 3.4 y 3.5 durante el 20 de julio, seguidos por otro sismo de magnitud 3.5 el 21 de julio.

Finalmente, este martes 22 se reportó el movimiento de magnitud 3.6, elevando a ocho el número de sismos con epicentro en Chupaca desde el 18 de julio.

Ante esta situación, especialistas del IGP realizan estudios de campo para evaluar el comportamiento del suelo y determinar los factores geológicos que contribuyeron a la intensidad de los daños ocasionados por el terremoto.

Asimismo, recordaron que las réplicas forman parte del proceso natural de reajuste de la corteza terrestre después de un sismo de gran magnitud y recomendaron a la población mantener la calma, revisar sus planes familiares de emergencia y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Aunque las réplicas han disminuido en intensidad, la actividad sísmica en Chupaca continúa siendo monitoreada de manera permanente. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no bajar la guardia y a estar preparada ante posibles nuevos movimientos, mientras los equipos técnicos continúan evaluando la evolución de esta secuencia sísmica que mantiene en alerta a la región Junín.

