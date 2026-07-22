Kylian Mbappé regresa como imagen principal para popular saga de videojuegos de fútbol

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

EA Sports anunció que Kylian Mbappé será la figura principal de EA Sports FC 27. El atacante francés aparece en la portada de la Ultimate Edition y en la versión estándar, marcando su regreso tras haber sido protagonista en FIFA 21, 22 y 23. Esta es la primera vez que lo hace bajo el nuevo nombre de la franquicia, luego de que EA rompiera su histórica alianza con la FIFA en 2023.

Mbappé y su impacto

La elección de Mbappé responde a su influencia en el fútbol mundial. Desde su llegada al Real Madrid en 2024, ha sido máximo goleador de LaLiga en dos temporadas consecutivas y obtuvo la Bota de Oro de la Champions League 2025/26.

Además, fue el máximo artillero del Mundial 2026 con diez tantos, consolidando su estatus como estrella global. El propio jugador celebró el anuncio en redes sociales con el mensaje "I'M BACK", y declaró que formar parte de la portada de un título de EA Sports FC por primera vez es un momento muy especial en su carrera.

Lanzamiento y novedades

El videojuego saldrá al mercado el 25 de septiembre de 2026, con acceso anticipado desde el 18 de septiembre para quienes adquieran la Ultimate Edition. EA adelantó que el título incluirá mejoras en la física del balón, animaciones más fluidas, inteligencia artificial renovada y nuevas ligas licenciadas. El tráiler oficial de jugabilidad está programado para el 23 de julio de 2026 en el canal de EA Sports.

De FIFA a EA Sports FC

Hasta 2022 la saga se conocía bajo el nombre propio de la FIFA, fruto de un acuerdo de licencia con EA. En 2023, la compañía anunció el fin de la alianza tras desacuerdos económicos y de derechos.

Desde entonces, la franquicia adoptó el nombre EA Sports FC, debutando con FC 24 en septiembre de ese año. Pese al cambio de marca, EA logró mantener licencias clave gracias a convenios directos con UEFA, CONMEBOL y las principales ligas europeas, asegurando que clubes, jugadores y competiciones sigan presentes en el simulador.

¡MBAPPÉ ES DE VIDEOJUEGO! 🤩 🎮



El 🇫🇷 es la nueva portada del #FC27 y así fue su sesión de fotos.



(vía easportsfc) pic.twitter.com/RpOaLp5pqX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 21, 2026

El regreso de Mbappé a la portada de EA Sports FC 27 simboliza tanto su estatus como estrella global del fútbol como la consolidación de la nueva identidad de la saga tras dejar atrás la marca FIFA. Para EA, la elección refuerza la conexión con uno de los jugadores más influyentes de su generación y marca el inicio de una campaña que promete innovaciones técnicas y licencias ampliadas.