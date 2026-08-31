Más de 489 mil estudiantes ya tienen carné universitario 2026: cuenta con un diseño que rinde homenaje al papa León XIV

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El documento permite acceder al medio pasaje y a tarifas preferenciales, además de contar con un diseño especial que rinde homenaje al papa León XIV por su vínculo con el Perú y el ámbito universitario.

Más de 489 mil carnés universitarios fueron emitidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) durante los primeros ocho meses de 2026, permitiendo que miles de estudiantes cuenten con una credencial necesaria para acceder a diversos beneficios vinculados con su vida académica.

Según la información oficial, entre enero y agosto se emitieron exactamente 489 232 documentos, mientras que 474 842 ya fueron entregados a estudiantes de instituciones de educación superior de todo el territorio nacional. El proceso continúa vigente y forma parte de un servicio de alcance nacional.

La Sunedu atendió durante este año a 100 instituciones de educación superior, entre universidades, escuelas de posgrado, escuelas superiores e institutos. Asimismo, el país cuenta con una población estimada de más de 1.79 millones de estudiantes matriculados. Para todo 2026 se tiene prevista la emisión y expedición de 875 960 carnés universitarios.

Carné 2026 rinde homenaje a León XIV

La edición de este año también tiene un elemento particular: su diseño rinde homenaje a Robert Francis Prevost, el papa León XIV, debido a su vínculo con el Perú, su aporte a la formación universitaria y su cercanía con la comunidad académica.

Antes de asumir el pontificado, Prevost desarrolló labores pastorales en el norte del país y estuvo relacionado con el ámbito universitario. Fue Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y miembro de la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde donde estuvo vinculado con la formación de jóvenes y la promoción del servicio y la responsabilidad social.

Medio pasaje: uno de los principales beneficios

Uno de los beneficios más importantes que otorga el carné universitario es el acceso al medio pasaje en el transporte público urbano e interurbano. De acuerdo con la Ley N.° 26271, la tarifa universitaria no puede superar el 50 % del precio del pasaje adulto regular.

Este beneficio constituye un derecho establecido por ley y no una concesión voluntaria de los transportistas. Para utilizarlo, el estudiante debe presentar obligatoriamente su carné universitario vigente al momento de abordar el vehículo.

La norma establece que el pasaje diferenciado puede aplicarse entre las 05:00 horas y las 24:00 horas durante los días laborables. Si un estudiante considera que no se respeta esta tarifa, puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú, la ATU o Indecopi.

El carné universitario continúa siendo una herramienta importante para los estudiantes de educación superior, especialmente por el acceso al medio pasaje y otros beneficios. Mientras Sunedu mantiene vigente el proceso de emisión, los alumnos pueden consultar gratuitamente el estado de su trámite a través del servicio Sunedu en Línea.