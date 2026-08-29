Papa León XIV en Perú: Vaticano incluye a Cajamarca en su ruta

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV también visitará Cajamarca durante su visita oficial al Perú en noviembre próximo. Así lo confirmó Wilder Cubas, párroco de la iglesia La Inmaculada, ubicada en la provincia de Santa Cruz, tras sostener una reunión con la comisión del Vaticano que llegó hasta la región para evaluar las condiciones logísticas y de seguridad del territorio.

Evaluación técnica del Vaticano y logística para la misa de León XIV

La posibilidad de que el sumo pontífice aprovechará su permanencia en Chiclayo (Lambayeque) para trasladarse hasta Santa Cruz se reveló hace unos días al ser esta una provincia que forma parte de la jurisdicción de la diócesis de Chiclayo. Lo único que restaba era la evaluación en el campo de la comitiva la cual resultó "muy positiva", según afirmó Cubas este sábado 29 de agosto.

Cubas detalló que durante la reunión con los enviados del Vaticano se mostró una propuesta de acuerdo al área y se expressed la disposición absoluta para albergar una misa multitudinaria en Santa Cruz. La misa se realizaría en una explanada con capacidad para albergar a más de 100.000 personas.

A partir de esto, la comisión brindó algunas sugerencias que, en base al acuerdo, se irán trabajando en los próximos días. Como parte de estas acciones y para garantizar la seguridad total durante la visita del máximo representante de la Iglesia Católica, también se coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el área de tránsito del Gobierno Regional de Cajamarca, añadió el párroco.

Vínculo pastoral en Santa Cruz y despliegue institucional

De acuerdo con Cubas, el papa León XIV tiene un vínculo estrecho con Santa Cruz debido a que es una provincia que solía visitar durante los años de labor pastoral que cumplió en el país. Esta cercanía previa con los fieles locales fue determinante para que la comitiva papal priorizara el territorio cajamarquino dentro del itinerario oficial.

Las autoridades locales y la comunidad eclesiástica han iniciado las primeras coordinaciones para acondicionar las vías de acceso y garantizar el libre tránsito de los miles de peregrinos que llegarán desde distintas provincias del norte del país. La preparación del terreno para el acto litúrgico demandará un esfuerzo conjunto entre el obispado y los municipios aledaños.

El anuncio ha generado una expectativa sin precedentes en la provincia, dinamizando la planificación turística y comercial en la zona de cara a la llegada del santo padre. Las delegaciones parroquiales comenzarán el empadronamiento de los asistentes para asegurar un ingreso ordenado al recinto masivo.

En ese sentido, el papa León XIV retornará a una de las zonas donde consolidó su trabajo pastoral, marcando un hito histórico para la comunidad eclesiástica de Cajamarca y de todo el norte peruano.