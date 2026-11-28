28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes expresó su preocupación por las condiciones de seguridad del estadio IPD de Huancayo, escenario de la semifinal ante Sport Huancayo. El administrador crema, Franco Velazco, advirtió sobre los riesgos del encuentro y pidió que las autoridades responsables de autorizar el recinto asuman las consecuencias ante posibles incidentes.

Universitario advierte por seguridad en Huancayo

La preocupación del cuadro crema está relacionada con la habilitación de una sola tribuna para el encuentro, medida dispuesta para el compromiso deportivo. Velazco señaló que numerosos hinchas de Universitario viajarían a Huancayo para acompañar al equipo, situación que motivó su pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad.

El administrador del club hizo referencia a las instituciones involucradas en la autorización del estadio y las garantías para el desarrollo del partido. Entre ellas mencionó al Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Policía, la prefectura y las demás autoridades que participaron en las decisiones correspondientes.

"Hay que disputarlo con la jerarquía que tiene Universitario. Esperemos que las autoridades que autorizaron el estadio de mañana acepten las responsabilidades si es que ocurre algo" Franco Velazco, administrador Universitario 🎙️ @PaolovelaR https://t.co/HcOiQgTsWx — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 28, 2026

Velazco manifestó directamente su preocupación por lo que pudiera ocurrir durante el encuentro y pidió que las entidades responsables respondan si se registra alguna situación que afecte a los asistentes.

"Esperemos que las autoridades, el IPD, la Policía, la prefecta y todos los que están involucrados. Acepten la responsabilidad si es que ocurre algún tipo de incidente", sostuvo.

Asimismo, indicó que Universitario no es el encargado de gestionar las autorizaciones ni las garantías de seguridad, debido a que Sport Huancayo actúa como local en este compromiso. Por ello, sostuvo que los trámites y disposiciones correspondientes al partido dependen de las entidades responsables y del club anfitrión.

¿Por qué se restringió el estadio?

La controversia por el recinto deportivo comenzó luego de cuestionamientos relacionados con el uso de sus tribunas y las condiciones de seguridad. En el encuentro anterior, la habilitación de la tribuna Oriente generó observaciones, mientras las autoridades evaluaban las medidas que debían aplicarse para la semifinal.

Tras ello, se dispuso que el partido se desarrollara con la tribuna Occidente habilitada y únicamente con hinchada local. También se establecieron restricciones para el ingreso de camisetas, distintivos y otros elementos alusivos a Universitario, como parte de las medidas de seguridad.

Sport Huancayo confirmó que disputaría el encuentro en el estadio IPD de Huancayo bajo estas disposiciones. Las condiciones de acceso y las restricciones para los asistentes se convirtieron en parte de la organización del compromiso, que mantiene la atención por las advertencias del equipo visitante.

La semifinal entre Sport Huancayo y Universitario se disputará bajo estas medidas de seguridad, mientras el administrador crema mantiene su pedido a las autoridades involucradas en la autorización del recinto.