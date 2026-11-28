28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lobo marino fue encontrado en el muelle artesanal de Chorrillos con evidentes signos de desnutrición, en medio de las alteraciones que enfrenta el ecosistema marino por el fenómeno El Niño.

El animal llegó al terminal pesquero en busca de alimento y permaneció cerca de tres horas en el lugar, pero se retiró al no conseguir comida. Su presencia llamó la atención de pescadores y visitantes, quienes intentaron acercarse para ayudarlo.

Lobo marino llegó al muelle de Chorrillos en busca de comida

Una lamentable escena se registró en el muelle artesanal de Chorrillos, donde un lobo marino llegó desde el océano en busca de alimento. El animal presentaba evidentes signos de desnutrición, una condición que quedó expuesta mientras permanecía en las instalaciones del terminal pesquero, en medio de las alteraciones ambientales asociadas al fenómeno El Niño.

El ejemplar había llegado aproximadamente tres horas antes y se encontraba visiblemente debilitado. Incluso, se pudo observar que tenía las costillas marcadas , lo que evidenciaba su delicado estado físico.

La presencia del mamífero marino generó preocupación entre las personas que se encontraban en el muelle, pues su llegada reflejaba las dificultades que pueden enfrentar estas especies para conseguir alimento en un contexto de cambios en las condiciones del mar.

El animal permaneció durante varias horas cerca del terminal pesquero, desplazándose progresivamente hacia la zona de playa. Su estado llamó la atención de los visitantes, quienes observaron con preocupación cómo intentaba encontrar comida en los alrededores.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | Un lobo marino fue encontrado en el muelle artesanal de Chorrillos con signos de desnutrición, en medio de las alteraciones asociadas al fenómeno El Niño. Ante la dificultad para conseguir alimento, el animal terminó retornando al mar. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

Finalmente, el animal emprendió el retorno al océano sin haber encontrado comida en el terminal. Su salida dejó una imagen preocupante entre las personas que presenciaron la escena, debido a las condiciones físicas en las que se encontraba.

La aparición de este lobo marino en Chorrillos pone en evidencia las dificultades que pueden enfrentar los animales marinos ante las alteraciones ambientales asociadas al fenómeno El Niño. El episodio también recuerda la importancia de respetar las recomendaciones de las autoridades y evitar intervenir por cuenta propia cuando estas especies llegan a las costas.

¿Por qué no se debe intervenir?

Uno de los errores más frecuentes de las personas es intentar ayudar a los animales devolviéndolos al mar o acercándose para alimentarlos. Sin embargo, Serfor advierte que estas acciones pueden generar consecuencias negativas para la fauna silvestre.

La institución explicó que manipular a estos ejemplares puede provocarles estrés, agotamiento físico e incluso agravar alguna condición de salud que no sea visible a simple vista. Además, representa un riesgo para quienes se acercan, debido a posibles mordeduras o reacciones defensivas de los animales.

Los especialistas recomiendan mantener una distancia prudente, evitar el contacto directo y alejar a las mascotas del área donde se encuentre el ejemplar. Solo personal capacitado puede determinar si un animal requiere asistencia o atención especializada.

🦭 🚨 ¡Lo último! ¿Viste ayer la noticia sobre el supuesto lobo marino "varado"? OJO. No todos los lobos marinos que vemos fuera del mar necesariamente están en peligro. Aquí te lo explicamos. 👇 Respetemos la #FaunaSilvestreMarina 🌊 https://t.co/8DwaKETLc9 — Serfor Perú (@SerforPeru) June 10, 2026

En caso de hallar fauna marina en condiciones inusuales, la entidad recomienda reportar la situación mediante el servicio Alerta Serfor. Para facilitar la atención, se debe enviar una fotografía o video del animal, indicar la ubicación exacta y proporcionar un número de contacto. Asimismo, la institución cuenta con una guía nacional que establece los protocolos para la atención de estos casos y la coordinación con autoridades locales.

Mientras los oleajes anómalos continúan afectando diversos puntos de la costa peruana, las autoridades insisten en que la mejor forma de ayudar a la fauna marina es respetar su espacio. Observar, mantener distancia y reportar oportunamente son acciones que pueden marcar la diferencia para proteger a estas especies sin poner en riesgo su bienestar ni la seguridad de las personas.