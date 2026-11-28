28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Manchester United sufrió una derrota por 4-0 frente al Brentford este sábado en Old Trafford, durante el primer encuentro en condición de local bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino por la duodécima jornada de la Premier League.

Compromiso en la tabla de posiciones

Tras disputarse doce jornadas del campeonato inglés, el equipo de Mánchester ocupa la penúltima casilla de la tabla con un total de ocho unidades acumuladas, ubicándose directamente en los puestos de pérdida de categoría.

La diferencia respecto al último lugar es mínima, ya que mantiene apenas un punto de ventaja sobre el Crystal Palace, conjunto que se encuentra en la vigésima posición y que podría superarlo este domingo si logra una victoria frente al Hull.

El presente deportivo compromete la posición institucional del club en la primera división inglesa, considerando su historial como veinte veces campeón de la liga local y tres veces ganador del máximo torneo de clubes en Europa.

De esta manera, independientemente de que finalice la duodécima fecha en el decimonoveno o vigésimo puesto, la escuadra afronta un panorama complejo en la lucha por la permanencia durante la presente temporada.

⛔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MANCHESTER UNITED PIERDE EN OLD TRAFFORD Y SIGUE EN DESCENSO DIRECTO EN PREMIER. https://t.co/mCSLGydODh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 28, 2026

Inicio de ciclo sin victorias para Pochettino

Mauricio Pochettino, de 54 años, asumió la dirección técnica hace diez días tras dejar el cargo de seleccionador de Estados Unidos, puesto que desempeñó desde 2024, con el objetivo de revertir el rendimiento del plantel luego del despido de Michael Carrick.

El estreno oficial del entrenador argentino en el banquillo se produjo el domingo anterior con una derrota por 4-0 en su visita al Liverpool, encuentro que marcó el inicio de su gestión al frente del primer equipo.

Posteriormente, el miércoles último, el conjunto inglés sumó una igualdad por 2-2 en condición de visitante ante el Sporting de Lisboa, resultado correspondiente a la fase de competición de la Liga de Campeones de Europa.

La presentación de este sábado ante su afición en Old Trafford representaba la primera oportunidad para conseguir un triunfo en casa bajo el nuevo comando técnico, pero el marcador adverso frente al Brentford prolongó la racha sin victorias.

Con este resultado, el conjunto inglés permanece en zona de descenso y corre el riesgo de caer al último puesto de la clasificación general al término de la fecha.

En ese sentido, el Manchester United cayó 4-0 ante el Brentford en el estreno local de Mauricio Pochettino y quedó expuesto a ocupar el último lugar de la Premier League al cierre de la duodécima jornada.