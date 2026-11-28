28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cordillera Blanca, ubicada en Áncash, fue incluida entre los 20 mejores destinos del mundo para viajar en 2027, según una selección de BBC Travel. La publicación internacional resalta sus paisajes de montaña, atractivos naturales y sitios arqueológicos, además de las experiencias que ofrece a los visitantes.

BBC destaca rutas de trekking y atractivos naturales de Áncash

Entre los atractivos que destaca la publicación figura el trekking Santa Cruz, una ruta de cuatro días que permite recorrer distintos paisajes de la Cordillera Blanca. Durante la caminata, los visitantes encuentran glaciares, lagunas y nevados, además de atravesar el paso de Punta Unión, uno de los puntos más altos del recorrido.

Otro lugar recomendado es la Laguna 69, reconocida por sus aguas turquesas y las montañas que la rodean. Ubicada dentro del Parque Nacional Huascarán, es uno de los atractivos naturales más conocidos de Áncash y recibe a visitantes interesados en conocer los paisajes de los Andes peruanos.

La lista también incluye a Chavín de Huántar, importante complejo arqueológico de Áncash que cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco. Sus antiguas construcciones y vestigios permiten conocer parte de la historia de una de las culturas preincaicas más antiguas del Perú.

La BBC destacó a la Cordillera Blanca.

A lo largo del trekking Santa Cruz, los visitantes también pueden contemplar nevados como el Alpamayo, el Artesonraju y el Taulliraju, que forman parte del paisaje de la Cordillera Blanca. Este recorrido ofrece una experiencia de caminata en medio de montañas, glaciares y lagunas de alta montaña.

Por su parte, Chavín de Huántar destaca por su valor histórico y arqueológico. El complejo conserva construcciones y restos de una civilización que se desarrolló mucho antes del Imperio incaico y que dejó importantes huellas de su presencia en el territorio peruano.

Vuelos entre Lima y Huaraz forman parte de la oferta turística

La conectividad también forma parte de las mejoras destacadas para Áncash. BBC Travel menciona los vuelos entre Lima y Huaraz, además de avances en carreteras e infraestructura turística que facilitan el acceso a los principales atractivos de la región.

Según PromPerú, los turistas británicos gastan en promedio 2.401 dólares durante su visita al Perú y permanecen alrededor de 16 días. Para promocionar el país, también se realizan actividades en Londres, como la feria World Travel Market y encuentros con medios y operadores turísticos.

Con sus nevados, lagunas, rutas de trekking y el complejo arqueológico de Chavín de Huántar, la Cordillera Blanca reúne los atractivos que BBC Travel destacó para 2027. De esta manera, Áncash figura entre los 20 destinos recomendados por la publicación británica para viajar el próximo año.