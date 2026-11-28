28/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La directiva de Comerciantes Unidos de Cutervo oficializó a través de sus redes sociales la contratación del entrenador argentino Lisandro Greppo como director técnico del primer equipo para la temporada 2027. Con esta incorporación, el club cutervino define la conducción deportiva de su plantel profesional de cara a los compromisos oficiales del próximo año.

Bienvenida oficial y objetivos deportivos

Mediante un comunicado difundido en sus canales digitales institucionales, la entidad de Cutervo presentó al estratega ante sus seguidores y confirmó el vínculo contractual que lo mantendrá al frente de la escuadra durante toda la campaña 2027.

"¡Bienvenido a Cutervo, profe! Lisandro Greppo ya es parte de las Águilas y será nuestro director técnico para la temporada 2027. ¡Hagamos historia juntos!", señaló el cuadro cutervino en redes sociales.

La llegada del técnico argentino se produce luego de que Claudio Biaggio dejara la dirección técnica de Comerciantes Unidos para asumir el mando de Cienciano, lo que llevó a la dirigencia a buscar un nuevo comando técnico.

Con la incorporación de Greppo, la institución busca replicar los resultados obtenidos en su última experiencia profesional y pelear por una clasificación a un torneo internacional en la siguiente edición del campeonato nacional.

Antecedentes recientes en Deportivo Garcilaso

Antes de concretar su arribo al conjunto cutervino, Lisandro Greppo dirigió a Deportivo Garcilaso, institución con la que obtuvo el cupo de clasificación a la Copa Sudamericana tras disputar las posiciones principales del Torneo Clausura.

El entrenador argentino comunicó previamente su desvinculación del equipo cusqueño mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que realizó un balance de su periodo de trabajo al frente del plantel.

En dicho mensaje de despedida, el estratega expresó su agradecimiento hacia los futbolistas, los integrantes del cuerpo técnico, el personal administrativo que acompañó su labor diaria y la hinchada del club.

Asimismo, destacó el desempeño colectivo de los jugadores a lo largo del certamen, señalando que el grupo demostró ambición deportiva y compromiso en los encuentros decisivos que permitieron asegurar la presencia internacional del equipo.

En ese sentido, Lisandro Greppo asumirá la dirección técnica de Comerciantes Unidos para la temporada 2027 en reemplazo de Claudio Biaggio, respaldado por la clasificación a la Copa Sudamericana que consiguió anteriormente con Deportivo Garcilaso.