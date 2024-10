Ministro del Interior anuncia que PNP podrá hacer uso de la fuerza durante paro de transportistas: "De ser necesario"

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y un grupo de ministros brindaron una conferencia de prensa tras una nueva sesión de Consejo donde se tomaron medidas ante el paro de transportistas convocado para el 10 de octubre. Entre ellos, el titular de la cartera del Interior, Juan José Santiváñez, tomó la palabra para comunicar el rol que tendrá la Policía Nacional del Perú en dicha paralización.

El responsable del Mininter siguió la línea del Premier asegurando que la movilización pactada ha dejado de lado las protestas contra la extorsión que afecta a su sector para promover fines políticos. Según su versión, diversos gremios solo buscan desestabilizar al actual gobierno de Dina Boluarte generando caos en la población.

Uno de los anuncios que mas llamó la atención del pronunciamiento de Juan José Santiváñez, fue que la PNP tendrá la plena facultad de utilizar la fuerza durante el paro de transportistas si es que estos cometen actos vandálicos durante su protesta.

A su vez, el titular del Interior dejó un mensaje de felicitación a los transportistas formales que no acatarán el paro del 10 de octubre asegurando que estas empresas no se suman a dicho movimiento al ver las acciones del gobierno para combatir la extorsión y sicariato.

"Los formales no marchan porque advierten el esfuerzo real y concreto del gobierno en la lucha por la seguridad que estamos haciendo desde el inicio de todas estas gestiones. Los formales no marchan porque desde el primer día se adoptaron acuerdos que se han cumplido. Los formales no marchan porque han advertido la contaminación que ha tenido una iniciativa ciudadana convirtiéndose en una expectativa política", añadió.