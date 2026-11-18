18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, César Astudillo, encabezó una ceremonia de reconocimiento a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Migraciones y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, por su destacada labor durante la visita apostólica del papa León XIV al país.

César Astudillo lidera ceremonia por labor durante la visita del papa León XIV

Como parte del despliegue de seguridad durante la actividades religiosas que iniciaron el pasado 11 de noviembre, más de 37 mil policías y 1500 bomberos voluntarios fueron movilizados a nivel nacional.

Este trabajo articulado permitió garantizar la seguridad, mantener el orden público, fortalecer el control migratorio y brindar atención oportuna durante las actividades desarrolladas en Lima, Callao, Cusco, Ucayali, Cajamarca y Lambayeque.

Durante la ceremonia, el titular del Interior destacó el profesionalismo y compromiso del personal que participó en las labores de prevención y resguardo durante el recorrido del sumo pontífice por territorio peruano.

"Felicito a todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por su profesionalismo, entrega y compromiso. Gracias a una adecuada planificación y al esfuerzo de cada uno de ustedes, la visita del papa León XIV se desarrolló de manera segura y ordenada", manifestó Astudillo.

Las declaraciones del ministro se dan luego que concluyera la visita al Perú del papa León XIV, que partió a Roma el pasado 16 de noviembre luego de liderar una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas que congregó a miles de fieles en el distrito de Surco.

👮‍♂️ "Felicito a todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por su profesionalismo, entrega y compromiso. Gracias a una adecuada planificación y al esfuerzo de cada uno de ustedes, la visita del papa León XIV se desarrolló de manera segura y ordenada", destacó el ministro Astudillo. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 18, 2026

Ministro del Interior se pronuncia sobre bonificaciones policiales

Por otro lado, César Astudillo se refirió a las bonificaciones pendientes para el personal policial y aseguró que se vienen realizando las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esa línea, resaltó el compromiso del Gobierno y de la presidenta de la República, Keiko Fujimori para concretar el pago de estos beneficios económicos lo antes posible, en favor de los efectivos policiales que se encuentran a la espera.

Finalmente, el ministro del Interior, César Astudillo reafirmó el compromiso de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones y reconoció la labor de los policías y bomberos voluntarios que contribuyeron a garantizar el desarrollo seguro y ordenado de las actividades durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú.