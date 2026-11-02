Trámites de Migraciones y el Banco de la Nación quedan afectados tras suspensión de servicios del Reniec por fallas

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La suspensión de los servicios de Reniec comenzó a extender sus efectos hacia otras instituciones públicas que necesitan verificar la identidad de los ciudadanos. Tras el incendio controlado registrado en los servidores del organismo, Migraciones y el Banco de la Nación anunciaron restricciones temporales en distintos trámites y operaciones.

¿Qué ocurrió?

El incidente, según informó Reniec, ocurrió por una sobrecarga eléctrica en las conexiones de los equipos tecnológicos. Aunque el fuego fue controlado, afectó la operatividad de los sistemas y llevó a Reniec a interrumpir integralmente sus servicios como medida destinada a proteger la información administrada por la institución.

La entidad informó que sus equipos técnicos trabajan para recuperar las plataformas y estimó completar el restablecimiento al finalizar el lunes 2 de noviembre. Sin embargo, no precisó una hora exacta y señaló que la reactivación será comunicada mediante sus canales oficiales.

Migraciones suspende emisión de pasaportes

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la emisión de pasaportes para ciudadanos peruanos quedó temporalmente suspendida debido a la interrupción de su conexión con Reniec. La dependencia también reportó la indisponibilidad del pago de tasas mediante Yape y de su Agencia Digital.

No obstante, la entidad informó que se mantendrá la entrega de documentos previamente tramitados y que mantendrán informados a los usuarios apenas se hayan restablecido los servidores, según el comunicado oficial difundido.

📢 #Atención | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: https://t.co/kwzPiC4IZb — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 2, 2026

El control migratorio en aeropuertos y fronteras seguirá funcionando manualmente, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y conforme a los protocolos establecidos. La entidad aseguró que este procedimiento permitirá mantener las verificaciones de seguridad correspondientes mientras se recupera la conexión.

Operaciones afectadas en el Banco de la Nación

Otra de la instituciones afectadas por este severo corte del servicio del Reinec, el Banco de la Nación comunicó que la falla impide temporalmente completar operaciones presenciales que requieren validación biométrica. Entre ellas se encuentran la entrega de tarjetas de débito, apertura de cuentas, gestión de préstamos y tarjetas de crédito, así como depósitos judiciales.

Comunicado Banco de la Nación

La institución indicó que estas restricciones permanecerán vigentes hasta que Reniec restablezca sus servicios. Además, pidió a clientes y usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales antes de acudir a una agencia.

El incidente demuestra la dependencia de distintos servicios públicos respecto del sistema nacional de identificación, cuya recuperación será indispensable para normalizar plenamente los trámites migratorios y bancarios.