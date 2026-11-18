18/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días del compromiso decisivo, la organización del encuentro registró una modificación de último momento tras la resolución emitida por la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) sobre las condiciones de ingreso del público al recinto deportivo.

Disposición de DISEDE y restricción de tribunas en Huancayo

La Dirección de Seguridad Deportiva aprobó el Plan de Protección y Seguridad presentado para el enfrentamiento entre el conjunto huancaíno y el cuadro crema. Esta autorización oficial establece los parámetros operativos bajo los cuales se desarrollará el espectáculo deportivo este fin de semana, determinando una reducción significativa en la capacidad del estadio.

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa, la única tribuna habilitada para recibir asistentes será el sector occidente, el cual contará con un aforo máximo autorizado de 7860 espectadores. En consecuencia, el Estadio IPD de Huancayo no podrá albergar público en el resto de sus instalaciones durante el desarrollo de este compromiso oficial.

Tanto la tribuna oriente como la platea baja quedaron excluidas de la autorización otorgada por las autoridades competentes. En el caso específico del sector oriente, la restricción obedece a la ausencia de la certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento indispensable para acreditar las condiciones óptimas de seguridad de la infraestructura.

Esta medida modifica la planificación inicial que se había proyectado durante los días previos al encuentro. Desde la directiva de Sport Huancayo existía la intención de habilitar también la tribuna oriente para ubicar a los simpatizantes de Universitario mientras avanzaban las gestiones administrativas, pero el dictamen final de DISEDE fijó un único sector disponible.

Lo informado se confirma: la DISEDE aprobó el plan de seguridad para el Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes. Sin embargo, solo se habilitará la tribuna Occidente, con un aforo de 7,860 espectadores. https://t.co/42dCLU293L — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 17, 2026

Escenario deportivo y definición en la última fecha del Clausura

La determinación de concentrar a todos los asistentes en una sola tribuna obliga a que ambas parcialidades compartan el sector occidente del recinto huancaíno. La organización deberá ejecutar los protocolos aprobados para garantizar el orden durante el ingreso, la permanencia y la salida de los aficionados en un partido de alta convocatoria.

En el plano deportivo, el compromiso resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la Liga 1 2026. Universitario de Deportes llega a esta última jornada ya clasificado a las semifinales del campeonato nacional, pero mantiene intacta la posibilidad de acceder directamente a la final.

Por su parte, Sport Huancayo afronta el partido con la necesidad de sumar de a tres en casa para asegurar su presencia en la siguiente instancia del torneo. Un triunfo permitiría al cuadro local ingresar a la zona de play-offs, siempre que logre ubicarse dentro de los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones acumulada.

En ese sentido, Universitario de Deportes afrontará este domingo 22 de noviembre su duelo ante Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura con un aforo reducido exclusivamente a la tribuna occidente del Estadio IPD de Huancayo, en un partido clave para definir su pase directo a la final de la Liga 1 2026.