18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano enfrenta importantes desafíos tras cumplir 16 años de funcionamiento en Lima. En medio de los cuestionamientos por las condiciones del servicio y el estado de su infraestructura, el futuro de las concesiones vuelve a estar en evaluación.

ATU se pronuncia tras 16 años del Metropolitano

En diálogo con Exitosa, David Hernández, jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), explicó que el proceso de adenda estructural podría definir la continuidad de los actuales operadores o dar paso a nuevas empresas.

Durante la entrevista, el presentante recordó que el proyecto original del Metropolitano contemplaba el recorrido entre Matellini y Naranjal, pero que el contrato establecía que el sistema debía extenderse hasta Chimpu Ocllo. Esta diferencia, según explicó, generó controversias entre el Estado y las empresas concesionarias.

"El proyecto del Metropolitano que inicia Andrade y lo terminó implementando Castañeda fue la vía entre Matellini-Naranjal y creo que todos lo hemos visto, es una construcción sólida que estaba en el modelo, pero el contrato no decía eso, decía que ese sistema debía llegar a Chimpu Ocllo", señaló.

Asimismo, Hernández indicó que desde el inicio de las concesiones existieron reclamos relacionados con la falta de culminación del proyecto. Incluso, sostuvo que el Estado perdió los procesos judiciales vinculados con estas controversias debido a las condiciones establecidas en el contrato.

¿Qué pasará con los actuales operadores del Metropolitano?

El jefe de la ATU explicó que, de acuerdo con el procedimiento legal, cuando existen discrepancias entre el concedente y los concesionarios, corresponde desarrollar una adenda estructural y una evaluación conjunta. Este proceso se inició en abril de 2025.

"La adenda estructural significa que las divergencias que hemos tenido las estamos cerrando en un documento, y ese documento se firma o se termina la concesión y tenemos que pasar a otro operador", manifestó.

También, precisó que el contrato contemplaba un plazo de 12 años, mientras que el periodo legal es de 15 años. Por ello, advirtió que resulta necesario definir el futuro de la concesión y evitar que el sistema continúe operando sin resolver sus controversias contractuales.

Metropolitano necesita mejoras en su infraestructura

Por otro lado, el titular de la ATU señaló que el sistema requiere inversiones para mejorar las estaciones, implementar puertas funcionales, renovar la iluminación y colocar nuevos semáforos, además de intervenir la infraestructura vial.

Finalmente, el jefe de la ATU reiteró la importancia de definir el futuro contractual del Metropolitano y concretar las mejoras pendientes en su infraestructura. Estas decisiones serán determinantes para garantizar la continuidad del servicio y evaluar si los actuales concesionarios seguirán a cargo de la operación o serán reemplazados por nuevos operadores.