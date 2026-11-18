18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, su enseñanza todavía representa un desafío para miles de colegios peruanos que no cuentan con conexión a internet ni suficientes recursos tecnológicos.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación correspondiente a septiembre de 2026, de aproximadamente 55 mil colegios en el Perú, solo el 27% cuenta con algún tipo de cobertura de internet. Esta brecha plantea un reto para preparar a las nuevas generaciones frente a un mundo cada vez más influenciado por las nuevas tecnologías.

Ante este escenario, Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia STEAM Education, explica que aprender sobre inteligencia artificial también implica comprender sus fundamentos, reconocer sus limitaciones y desarrollar pensamiento crítico.

Cinco actividades para enseñar inteligencia artificial sin computadoras

Frente a esta realidad, existen alternativas para acercar estos conocimientos a los estudiantes sin necesidad de utilizar computadoras. La especialista propone cinco dinámicas que los docentes pueden adaptar a diferentes edades y contextos escolares para explicar los principios básicos de esta tecnología:

Enseñar cómo aprende una IA con tarjetas: Los profesores pueden presentar imágenes de animales, plantas u objetos para que los alumnos los agrupen según características comunes. Después, incorporan nuevas imágenes para comprobar si las reglas establecidas funcionan. Así comprenden cómo se identifican patrones y por qué los datos son importantes.

Los profesores pueden presentar imágenes de animales, plantas u objetos para que los alumnos los agrupen según características comunes. Después, incorporan nuevas imágenes para comprobar si las reglas establecidas funcionan. Así comprenden cómo se identifican patrones y por qué los datos son importantes. Convertir a los estudiantes en algoritmos: Los escolares deben escribir instrucciones paso a paso para realizar una tarea cotidiana. Luego, otro compañero tendrá que seguirlas exactamente. El ejercicio permite entender la importancia de la lógica, la secuencia y la precisión.

Descubrir los sesgos de la IA: Mediante tarjetas con información de distintos personajes, los alumnos deberán seleccionar candidatos para una actividad siguiendo determinados criterios. Posteriormente, analizarán si esas reglas excluyeron injustamente a alguien.

Mediante tarjetas con información de distintos personajes, los alumnos deberán seleccionar candidatos para una actividad siguiendo determinados criterios. Posteriormente, analizarán si esas reglas excluyeron injustamente a alguien. Aprender a detectar errores: El docente presenta afirmaciones verdaderas y falsas que simulan respuestas de una herramienta de inteligencia artificial. Los estudiantes deberán identificar cuáles necesitan verificación y explicar cómo comprobarlas.

El docente presenta afirmaciones verdaderas y falsas que simulan respuestas de una herramienta de inteligencia artificial. Los estudiantes deberán identificar cuáles necesitan verificación y explicar cómo comprobarlas. Diseñar soluciones con papel y lápiz: Los alumnos identifican un problema de su comunidad e imaginan cómo podría ayudar una inteligencia artificial. Mediante dibujos explican qué información necesitaría el sistema y cómo podría utilizarla.

¿Cuándo se realizará La Hora de la IA 2026?

Estas propuestas buscan desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes utilizar la tecnología de manera responsable, incluso antes de tener acceso a herramientas digitales.

En esa línea, La Hora de la IA 2026, iniciativa impulsada por Code en mi Cole junto a Intecnia STEAM Education como aliado estratégico, realizará su jornada principal el 27 de noviembre. El encuentro será gratuito y permitirá conocer experiencias y recursos prácticos para enseñar inteligencia artificial en las aulas.

Los docentes, directores y coordinadores interesados pueden inscribirse a través de https://luma.com/hora-dela-IAperu2026 o solicitar información al número 974 210 246.

La falta de internet o computadoras no tiene por qué impedir que los escolares aprendan sobre inteligencia artificial. A través de actividades sencillas pueden desarrollar pensamiento crítico, reconocer patrones y comprender los riesgos de esta tecnología, adquiriendo conocimientos fundamentales para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.