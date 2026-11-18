18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que más de 12 millones de personas utilizan diariamente el transporte público en Lima y Callao y estarían pagando un alto costo por el servicio, incluso más que en un país europeo.

ATU cuestiona las condiciones del transporte público

Como parte de su diálogo con Exitosa, el funcionario de la ATU también cuestionó el elevado costo de los pasajes y sostuvo que un ciudadano peruano estaría pagando más por este servicio que un europeo. Asimismo, Hernández explicó que el transporte público moviliza a millones de ciudadanos.

Sin embargo, advirtió que esta cifra ha venido disminuyendo debido al incremento de vehículos particulares, motocicletas y scooters, alternativas que cada vez más personas utilizan para evitar el sistema de transporte convencional.

"Hoy día están viajando en Lima y Callao más de 12 millones de personas en transporte público, no autos, no motos, no scooters, solo transporte público", señaló el titular de la ATU.

Problemática con los títulos habilitantes

Según indicó, los transportistas no contaban con las garantías necesarias para realizar inversiones importantes en la renovación de sus unidades, debido a que sus autorizaciones tenían una vigencia de apenas seis meses.

El funcionario puso como ejemplo la adquisición de buses, cuyo costo puede oscilar entre los 80 mil y 120 mil dólares. En ese sentido, consideró que resultaba prácticamente imposible que los operadores pudieran acceder a financiamiento bancario para comprar nuevas unidades si no tenían estabilidad en sus permisos de circulación.

"¿Cómo un operador iba a comprar un bus que vale entre 80 y 120 mil dólares si su título habilitante, su permiso de circulación, era de seis meses?", cuestionó.

Asimismo, recordó que esta situación se mantenía desde el año 2003 y que recién en 2025 la ATU volvió a otorgar títulos habilitantes bajo condiciones que, según explicó, buscan devolver estabilidad al sector.

Pasajes más caros que en Europa

También, llamó la atención sobre el costo que representa movilizarse en el transporte público para los ciudadanos peruanos. Al respecto, sostuvo que los usuarios estarían pagando tarifas superiores a las que afrontan algunas personas en países europeos.

"Un ciudadano está pagando más caro que un europeo el pasaje", manifestó, al cuestionar las condiciones económicas del servicio en Lima y Callao.

Finalmente, el titular de la ATU puso sobre la mesa la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios y mejorar las condiciones del sistema de transporte público, que tienen un alto costo, a fin de evitar que más ciudadanos opten por alternativas particulares para movilizarse diariamente.