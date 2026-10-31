Francia: protestas continúan en las grandes ciudades y dejan al menos 27 detenidos

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las protestas sociales no se detienen en Francia, que lleva tres semanas con movilizaciones en sus grandes ciudades y dejando a varios detenidos. En la jornada de este sábado 31 de octubre no ha sido la excepción y de acuerdo a medios locales unos 27 manifestantes fueron capturados por la Policía francesa.

Manifestación ha sido menor

De acuerdo con el Ministerio del Interior del país europeo, las marchas transcurrieron de forma pacífica, no obstante, hubo tensión en metrópolis como París, Lyon o Marsella. Hasta el momento, la estimación es de 320 mis participantes, de los cuales 70 mil alzaron su voz en la capital durante este fin de semana.

Esta cifra dista de los registros pasados, con 410 mil durante el sábado pasado y 550 mil en el primer fin de semana de protestas, de acuerdo con esta cartera. Empero, los organizadores aseguran que en ambas jornadas se contó con una presencia de por lo menos 880 mil manifestantes.

🔴 #AHORA | En Francia, las protestas en París registraron una rápida escalada de violencia tras el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la policía, que respondió desplegando gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. https://t.co/qnJDJ1NVVV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 31, 2026

Aunque el ministerio describió las movilizaciones como "generalmente tranquilas" y "sin incidentes notables", hasta las 02:00 de la tarde (hora local) se registraron 27 personas detenidas. Cabe resaltar que estos números no se comparan a los 217 arrestados durante la jornada del sábado anterior.

Refuerza medidas por Halloween

Para evitar escenarios violentos, y ante el temor de que la noche de Halloween sea utilizado como pretexto para causar enfrentamientos callejeros a la par de que las masas comiencen a dispersarse, en ciudades como Lyon la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos, según comentó un corresponsal de Euronews.

Las protestas en esta nación europea iniciaron el mes pasado como parte de un movimiento se estudiantes de secundaria, en reclamo al deterioro en los centros educativos, falta de docentes y un sistema de acceso a la universidad que consideran injusto, sobre todo para los alumnos más desfavorecidos.

Aunque la mayoría se manifestó de forma pacífica, algunos grupos han protagonizado enfrentamientos con las fuerzas del orden, lanzando fuegos artificiales y otros proyectiles, recibiendo gases lacrimógenos como respuesta. La escalada llevó a disturbios y saqueos, lo que causó la reacción del gobierno, decretando un toque de queda.

Francia vive su tercer fin de semana de protestas en varias de sus grandes ciudades, que ha dejado hasta el momento 27 detenidos. Las autoridades temen que la noche de Halloween sea tomada como pretexto por algunos manifestantes para iniciar enfrentamientos con la Policía cuando se dispersen por las calles.