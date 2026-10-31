Gobierno determina garantías por S/ 2 mil millones para créditos a mypes ante el fenómeno El Niño 2026-2027

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno estableció medidas extraordinarias para facilitar el acceso al financiamiento de las micro y pequeñas empresas (mypes) que podrían verse afectadas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Gobierno aprueba garantías para mypes por fenómeno El Niño

A través del Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, se dispuso implementar mecanismos de garantía y reprogramación de créditos para mitigar el impacto económico de este evento climático.

La norma tiene como objetivo promover que las mypes puedan acceder a recursos financieros y tengan mayores facilidades para cumplir con sus obligaciones crediticias en los departamentos que sean declarados en Estado de Emergencia debido al Fenómeno El Niño.

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