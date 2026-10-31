Brote de ébola en el Congo supera los 5 mil fallecidos y registra más de 10 mil infectados

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Grave panorama. De acuerdo a datos gubernamentales el brote del ébola en la República Democrática del Congo deja el saldo de más de 5 mil personas fallecidas y más de 10 mil infectados. Las autoridades locales aún no han podido encontrar mecanismos para controlar la epidemia más letal de esta enfermedad registrada en el país.

Más de 5 mil muertos y más de 10 mil infectados

Desde el pasado 15 de mayo, la nación africana viene siendo azotada por la rara cepa Bundibugyo la cual ha superado una barrera crítica. Según un último balance del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, más de 5 mil personas han perdido la vida. Así, con datos recopilados hasta el 29 de octubre, el país acumula 10 mil 351 infecciones confirmadas y 5026 muertos, con una tasa de letalidad que se sitúa en el 48,6 %.

La velocidad de propagación confirma los peores pronósticos formulados durante el verano. A mediados de agosto, el país contabilizaba 5 mil 21 contagios y 2 mil 378 víctimas mortales. En apenas dos meses y medio, el impacto del virus se ha duplicado con creces consolidando este episodio como el segundo más mortífero y contagioso a nivel global desde que se tiene registro.

Aún no existen tratamientos ni vacunas para poder combatir la citada cepa que es la responsable del brote en este país de África central. El retraso en la detección, los conflictos y la sobrecarga de los servicios sanitarios han facilitado que el virus se propague con mayor rapidez en comparación con otros brotes.

En comunicación con la agencia EFE, un portavoz de Médicos Sin Fronteras ha advertido la situación crítica que ha provocado la afección. "En la República Democrática del Congo, el brote de ébola está lejos de haber terminado y sigue propagándose", afirmó.

VIDEO | El brote de ébola en la República Democrática del Congo deja ya más de 5.000 personas muertas. https://t.co/VZCPrdOiXy https://t.co/yCQROU8exu October 31, 2026

Enfermedad se ha expandido a ocho provincias

El virus continúa expandiéndose en territorio congoleño. Y en agosto los casos se circunscribían a 55 áreas de salud en seis provincias, ahora la enfermedad alcanza a 67 zonas sanitarias repartidas en ocho de las 26 provincias del país: Ituri, Kivu del Norte, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Sur, a las que se han sumado recientemente Ubangui del Sur y Ubangui del Norte.

Un dato relevante es que este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11 mil muertos y 28 mil contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados

La rara cepa Bundibugyo de la enfermedad del ébola en la República Democrática del Congo ha dejado el saldo de más de 5 mil personas fallecidas y más de 10 mil infectados. Se ha convertido de esta forma en el segundo brote más mortífero de la historia.