Papa León XVI en Lambayeque: PASO A PASO para adquirir las entradas GRATUITAS en la plataforma

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del papa León XVI al Perú, la región de Lambayeque será testigo de una celebración eucarística el próximo 13 de noviembre. Por esta razón, ya se encuentran disponibles las entradas gratuitas en la plataforma digital. Conoce en la siguiente nota el paso a paso.

Entradas disponibles para misa del papa León XVI en Lambayeque

La Diócesis de Chiclayo anunció que ya se encuentra habilitado el registro para asistir a la Santa Misa que celebrará el papa León XIV el próximo viernes 13 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., en las Pampas de Pimentel, región Lambayeque. Los fieles interesados podrán obtener sus entradas gratuitas a través de la plataforma Joinnus.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades religiosas, cada persona podrá solicitar un máximo de tres entradas, las cuales serán personales e intransferibles. Asimismo, los asistentes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) el día del evento para verificar sus datos.

¿Cuáles son los pasos para adquirir las entradas gratuitas para la misa en Lambayeque?

PASO 1: Crear una cuenta e ingresar a la página web de Joinnus y completar los datos personales.

PASO 2: Verificar la cuenta, para ello se debe introducir el código de seis dígitos para confirmar el registro.

PASO 3: Solicitar entradas, para eso se accede al evento oficial del sumo pontífice y se puede seleccionar hasta tres entradas intransferibles.

PASO 4: Elegir ubicación, dentro de la web hay un mapa con las elecciones, seleccionar un cuadrante, horario y puerta de ingreso correspondiente.

Evalúan transporte gratuito y estacionamientos

Ante la llegada de miles de personas a las Pampas de Pimentel, las autoridades regionales también evalúan habilitar estacionamientos y brindar transporte gratuito para facilitar el desplazamiento de los asistentes hacia el lugar de la ceremonia.

Estas medidas buscan contribuir al ordenamiento del ingreso y evitar inconvenientes durante la jornada religiosa, que tendrá como protagonista al papa León XIV en su visita a Lambayeque.

Por ello, se recomienda a los fieles realizar su inscripción con anticipación y revisar las indicaciones de sus entradas para evitar contratiempos el día de la misa.

Finalmente, de esta manera, se espera una importante convocatoria de fieles para recibir al Papa León XVIdurante su visita apostólica a Lambayeque. Las autoridades exhortaron a los interesados a completar su inscripción con anticipación y verificar los datos de sus entradas, a fin de garantizar un ingreso ordenado y evitar inconvenientes durante esta multitudinaria celebración religiosa.