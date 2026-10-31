Marco Rubio asegura que Estados Unidos no estuvo involucrado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos que Washington no estuvo involucrado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil luego de que se desarrollen las elecciones presidenciales el domingo 25 de octubre.

Rubio remarca que EE. UU. no facilitó salida de Bolsonaro de Brasil

Este sábado, 31 de octubre, durante una rueda de prensa durante la cumbre del G20 en Atlanta, uno de los hombres de confianza de Donald Trump se refirió sobre la salida del excandidato presidencial de territorio brasileño y su posterior arribo a Miami junto a su familia tras perder en los comicios ante Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

En su comparecencia afirmó que el Gobierno estadounidense no estuvo "involucrado directamente" en el abandono del senador de la nación sudamericana, por el contrario, explicó que este disponía de un visado y que el presidente de Estados Unidos fue quien dispuso que se le concedería un permiso de ingreso al país en el que caso de que llegara a un puerto de entrada de EE. UU.

"No facilitamos nada. Es decir, nos informaron de que había llegado a Estados Unidos. Anteriormente había tenido una visa, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar al país, lo cual hicimos, pero no participamos en ninguno de los preparativos que hizo para irse; al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de los movimientos que se realizaron", sostuvo.

El Secretario de Estados Unidos Marco Rubio negó en medio de la clausura de la reunión de ministros de exteriores de la G20, que el gobierno estadounidense haya facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Además aseguro el encargado de la diplomacia estadounidense que lo único que realizó el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue autorizar su entrada al país, ya que Bolsonaro contaba con visado estadounidense. "No estuvimos involucrados en los arreglos de Flávio Bolsonaro en términos de salir de Brasil. Al menos el gobierno de EE.UU. no estuvo involucrado directamente." #VocesySonidos Lee también Francia: protestas continúan en las grandes ciudades y dejan al menos 27 detenidos October 31, 2026

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

El hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro enrrumbó a Estados Unidos a inicios de esta semana luego de perder en las elecciones presidenciales que estuvieron marcadas por la tensión frente al actual presidente de Brasil, 'Lula' da Silva.

El senador ingresó a Argentina el 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas. A las 11:30 p.m. de aquel día abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador. Tras ello, ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL) llegó a Miami el miércoles con su familia.

Vale indicar que, Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el máximo tribunal de Brasil por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Una de esas indagatorias se relaciona con el presunto financiamiento ilegal a "Dark horse", una película sobre su padre.

En conferencia de prensa en Atlanta, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no brindó facilidades a Flávio Bolsonaro para su salida de Brasil y su posterior arribo a Miami junto a su familia. Aclaró que el excandidato presidencial contabva con un visado y que Donald Trump había dispuesto que que se le permita el ingreso en caso llegara a un puerto del país norteamericano.