Halloween y Día de la Canción Criolla: MTC exhorta a no conducir bajo los efectos del alcohol

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 31 de octubre se celebra en el Perú el Día de la Canción Criolla y Halloween y ante las celebraciones por estas festividades, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzó una recomendación a los conductores. Exhortó a evitar manejar bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes de tránsito.

No subirse al volante si beben alcohol

Ante la posibilidad de que los festejos se extiendan y algunas personas que se movilizan en vehículos particulares regresen tarde a casa, el MTC instó a la ciudadanía a ser responsable y evitar atentar contra su vida y al mismo tiempo, contra pasajeros o transeúntes.

Según con datos preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que proporciona la Policía Nacional, en el primer semestre del año se registraron 2531 accidentes vehiculares relacionados al consumo de bebidas alcohólicas por parte de conductores y 148 asociados a peatones en estado de ebriedad. ambos provocaron siniestros con 99 desenlaces fatales.

🚨 El #MTC exhorta a no conducir bajo efectos del alcohol durante las celebraciones de Halloween y del Día de la Canción Criolla. 🎃 📊 El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta preliminarmente 2531 siniestros viales asociados a la ebriedad del conductor durante el primer semestre del año. 🚗 🗞️ Más información aquí: https://t.co/WDy7V4jbtf @onsvPE — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) October 31, 2026

Por tal motivo y ante el incremento de movilización por este día, este sector recordó a personas al volante lo importante de los límites de velocidad, estar atento a las señales de tránsito y las normas de circulación. Esto, sobre todo, en zonas residenciales o de calles con muchas presencia de peatones en donde puede haber presencia de menores. y familias enteras.

Con respecto a quienes se movilicen a pie, el MTC instó a evitar el uso del celular al momento de cruzar vías, prestar atención al tránsito y utilizar los cruces peatonales habilitados. A su vez, los conductores deben estar atentos al camino y evitar los teléfonos móviles que puedan reducir su capacidad de atención.

Antecedentes de accidentes tras estas celebraciones

La recomendación de esta cartera no es aislada, debido a que en años pasados se registraron accidentes relacionados al consumo de alcohol tras estas celebraciones. En 2016 una fiesta no autorizada en la Costa Verde provocó caos por la invasión de las pistas por parte de asistentes, muchos de ellos ebrios.

Ese mismo año, más al sur, la volcadura de una camioneta en la Panamericana Sur dejó dos fallecidos y 15 heridos, muchos de ellos retornaban de una fiesta de Halloween. Además, el año pasado en la Carretera Central en Huampaní, dos personas perdieron la vida tras salir de una festividad por 'noche de brujas'.

Para evitar accidentes de tránsito luego de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, el MTC exhortó a los conductores y a peatones a tomar algunos consejos en consideración para preservar la vida.