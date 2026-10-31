Ministro de Vivienda anuncia construcción de albergues para 30 mil personas ante El Niño

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, exhortó a las familias que habitan en zonas vulnerables a identificar rutas de evacuación y estar preparadas para actuar ante una posible emergencia por el fenómeno El Niño. Además, señaló que el Gobierno está realizando trabajos de prevención ante la llegada de El Niño.

Trabajos de descolmatación ante El Niño

Las labores de prevención ejecutadas por el Ministerio de Vivienda incluyen intervenciones periódicas de limpieza y descolmatación en cauces y quebradas distribuidas en las regiones de Arequipa, Ica y el norte del territorio nacional. Estas tareas buscan asegurar el flujo de las aguas y evitar el desbordamiento de los ríos en las zonas urbanas y rurales adyacentes.

"Tenemos a nivel anual de manera periódica una descolmatación y unos trabajos que hacemos en más de 200 puntos a nivel nacional. Además de eso el Comité del fenómeno El Niño de este año ha entregado 55 puntos adicionales", indicó Mauricio Arnillas.

En el marco de la estrategia integral de mitigación, las autoridades del sector coordinan acciones orientadas a atender tanto las precipitaciones intensas en la costa como el déficit hídrico en el sur del país. Entre estas intervenciones destacan el despliegue de estructuras de protección en la capital y el desarrollo de obras hidráulicas en el altiplano.

"Se está haciendo un programa de perforación de pozos para la parte de sequía que es la parte de Puno, Arequipa, entonces el esfuerzo es enorme. En Lima se están colocando estas geomallas que encontraron guardadas", señaló el ministro de Vivienda.

Habilitación de albergues, transporte logístico y concientización ciudadana

Para la atención de la población que resulte afectada en el norte del país, el sector Vivienda gestiona la instalación de centros de refugio temporal con capacidad para miles de personas. De manera complementaria, el Estado dispondrá de logística aérea y marítima para garantizar el abastecimiento de insumos y el traslado de ciudadanos en caso de aislamiento por lluvias.

"Estamos construyendo albergues para 30 mil personas del norte del país. Están trayendo 18 helicópteros para hacer un puente aéreo, están trayendo varios barcos que van a funcionar como puente marítimo", señaló el representante del Ejecutivo.

Junto a las obras físicas y el despliegue de maquinaria, el ministro enfatizó que la efectividad de los planes de contingencia depende en gran medida de la preparación de los núcleos familiares en las zonas declaradas en emergencia.

"Necesitamos el apoyo de la población también, cada familia, cada padre de familia sabe que está viviendo en una zona de riesgo porque esto no es primera vez que pasa (...) Yo les pido que tengan la conciencia de ver donde pueden ellos mismo salir en el momento de la emergencia o antes de la emergencia", señaló.

En ese sentido, el fenómeno El Niño moviliza acciones de prevención y preparación entre las autoridades y la población para reducir los impactos de las emergencias en el país.