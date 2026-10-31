Helicóptero que trasladó al premier a Tumbes afectó viviendas: Ejército y municipalidad repararon daños

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ejército del Perú y la Municipalidad Distrital de Casitas ejecutaron labores de reparación y acondicionamiento en las viviendas que resultaron dañadas tras el aterrizaje del helicóptero que trasladaba a la comitiva del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en el caserío Cañaveral, Tumbes.

Daños registrados en el distrito de Casitas

El incidente ocurrido durante la visita oficial del pasado 29 de octubre dejó un saldo de al menos diez familias con reportes de daños materiales de diversa consideración en sus propiedades. El viento provocado por las hélices de la aeronave afectó principalmente las coberturas de las casas y causó la rotura de vidrios en las ventanas de los domicilios ubicados en las inmediaciones del punto de desembarco.

Frente a los hechos registrados, la 9.ª Brigada Blindada y el Grupo de Artillería Antiaéreo n.º 111 del Ejército del Perú desplegaron contingentes de personal operativo en la zona afectada. La intervención militar se centró en la evaluación de los daños estructurales inmediatos y en el auxilio a los pobladores del caserío Cañaveral.

Las brigadas de respuesta trabajaron en forma directa con los damnificados para despejar las áreas de riesgo y asegurar las estructuras debilitadas. El despliegue de las fuerzas armadas buscó mitigar los efectos del impacto generado por el aterrizaje de la comitiva gubernamental en la comunidad campesina.

Coordinación municipal, suministro de materiales y trabajos de reparación

La intervención técnica se realizó en estricta coordinación con la Municipalidad Distrital de Casitas, entidad que participó en la identificación de los inmuebles con mayores daños. El diagnóstico técnico determinó la necesidad de sustituir las coberturas metálicas en tres viviendas prioritarias y reponer las estructuras de soporte comprometidas.

Ejército y Municipalidad de Casitas realizan reparaciones.

Para la ejecución de las labores de rehabilitación, el personal militar y las autoridades ediles gestionaron la provisión de insumos de construcción, incluyendo 60 calaminas metálicas, 20 listones de madera, clavos, alambres y vidrios para las ventanas dañadas. Los materiales fueron trasladados hasta el sector de Cañaveral para su inmediata instalación por las cuadrillas de trabajo.

Los efectivos del Ejército y el personal de la municipalidad completaron la fijación de los nuevos techos y la reparación de los ventanales, restableciendo las condiciones de seguridad en las viviendas afectadas. Las instituciones involucradas concluyeron las tareas de acondicionamiento tras reponer la totalidad de los elementos dañados durante la llegada de la comitiva.

De esa forma, el distrito de Casitas retomó la tranquilidad tras la culminación de los trabajos articulados entre las Fuerzas Armadas y la administración local en favor de la población afectada.