JNE denuncia penalmente a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por declaraciones contra Roberto Burneo

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el excandidato presidencial Carlos Álvarez, por los presuntos delitos de acoso y coacción. Esta acción legal contra ambos responde a las expresiones de connotación sexual que formularon contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez son denunciados por el JNE

El procurador público del JNE, Ronald Angulo, informó que esta acción legal ha ingresado a la Fiscalía de turno del distrito de Lurín. De acuerdo a lo que señala, esta acusación comprende el delito acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y el de coacción.

Esta decisión se tomó luego de que Álvarez retomara, en medio de una presentación pública el pasado sábado, 24 de octubre, expresiones que López Aliaga había utilizado meses atrás contra Burneo.

Mediante el canal oficial del organismo electoral, Angulo señaló que el humorista reprodujo afirmaciones de similar naturaleza que Rafael López Aliaga emitió en abril pasado. Acotó que estas declaraciones han excedido los límites de la crítica a una autoridad y podría afectar el ejercicio de sus funciones como titular del JNE.

"Nosotros como Procuraduría estamos interponiendo la denuncia porque consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que ya se han extralimitado en cuanto a cuestionar o no estar de acuerdo con una dirección jurisdiccional o un acto administrativo del presidente del jurado", refirió.

En ese sentido, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones subrayó que "el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otra persona". Además que afirmó que todos cuentan con derecho a la integridad, la tranquilidad pública y la libertad, bienes jurídicos que la legislación protege frente a las conductas denunciadas.

#LoÚltimo | Procurador público del JNE, Ronald Angulo, informó que hoy presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de acoso y coacción contra los señores Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. https://t.co/yEWaMWTpHy — JNE Perú (@JNE_Peru) October 31, 2026

El sustento que posee esta denuncia penal

Ronald Angulo sustentó la decisión de establecer esta denuncia penal al referir que el Tribunal Constitucional estableció, mediante la jurisprudencia del expediente 2976-2012, una distinción entre los cuestionamientos legítimos que pueden formularse contra los funcionarios públicos y las expresiones vejatorias o insultantes que pueden vulnerar derechos fundamentales.

Bajo esa premisa, consideró que las declaraciones difundidas públicamente y reiteradas contra Burneo justifican la intervención de la Procuraduría. Es por ello que la acusación busca que el Ministerio Público evalúe los hechos y determine si las expresiones atribuidas a López Aliaga y Álvarez configuran los delitos señalados.

Se concluye que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el excandidato presidencial, Carlos Álvarez, afrontan una denuncia penal interpuesta por la Procuraduría del JNE, por los presuntos delitos de acoso y coacción debido a expresiones agraviantes dirigidas contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.