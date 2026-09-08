Ministro de Salud anuncia reorganización en el PRONIS: "Nos estamos demorando entre 6 a 15 años en hacer un hospital"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una Sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Luis Dyer lideró la exposición de los aspectos avanzados en el sector y lo que se espera mejorar en los siguientes meses. Ante eso, el titular afirmó que se está realizando una reorganización en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS).

Luis Dyer anuncia reorganización del PRONIS

Entre los principales anuncios, informó sobre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura médica y atender las necesidades de la población.

Incluso, Luis Dyer señaló que una de las prioridades será culminar las obras que actualmente se encuentran paralizadas. "Lo que está avanzado hay que terminarlo", afirmó, al considerar que no sería responsable dejar sin financiamiento establecimientos que presentan avances, pero están paralizados.

El titular del Minsa cuestionó, además, los tiempos que actualmente demanda la construcción de hospitales. Explicó que los procesos pueden extenderse entre seis y 15 años, mientras algunas obras terminan paralizadas durante su ejecución. Ante esta situación, anunció un nuevo enfoque centrado en la infraestructura preventiva, que será una de las prioridades del sector durante los próximos cinco años.

"No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados. Por eso, estamos haciendo un nuevo reenfoque", afirmó el ministro.

Rediseño de establecimientos

La propuesta contempla el rediseño de establecimientos de salud mediante estructuras modulares, que puedan construirse con mayor rapidez y adaptarse a las características de las comunidades de la costa, sierra y selva.

Asimismo, el ministro destacó la importancia de trabajar con el sector privado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, al que consideró una alternativa rápida y efectiva para impulsar la infraestructura médica en el país.

Conectividad en el sistema de salud

Otro de los ejes planteados fue la conectividad de los establecimientos de salud. A lo que el ministro sostuvo que, contar con internet permitirá acceder a información de la población, fortalecer la telemedicina, especialmente en zonas alejadas.

En ese sentido, señaló que existe una importante brecha de conectividad, pues entre el 42 % y 43 % de los centros de salud no cuentan actualmente con un servicio adecuado de internet .

Ante esto, informó sobre un convenio con Estados Unidos para avanzar en la interoperabilidad con Starlink, mediante el cual se contempla que el servicio de conectividad sea gratuito durante el primer año.

Finalmente, con estas medidas, el Ministro de Salud anuncia la reorganización en el PRONIS, teniendo una serie de prioridades que se requieren en el sector.