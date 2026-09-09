Reina de belleza fallece tras dura lucha contra problemas cardíacos: fue Miss Austria 2024

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de los certámenes de belleza quedó conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Lucia Sisic, quien fue coronada Miss Austria 2024. La joven modelo murió a los 22 años después de enfrentar durante gran parte de su vida una compleja condición cardíaca que la obligó a pasar por numerosas intervenciones y momentos críticos.

La condición médica de Lucia Sisic

Sisic nació con una malformación cardíaca que marcó su vida desde muy pequeña. A pesar de las dificultades, logró construir una carrera en el modelaje y participar en concursos de belleza. En 2024 fue elegida Miss Viena y, posteriormente, consiguió la corona de Miss Austria, título que conservó hasta su muerte debido a que las siguientes ediciones del certamen no se realizaron.

Sin embargo, detrás de las fotografías, las pasarelas y las coronas existía una historia de constante lucha. La modelo se sometió a siete operaciones del corazón a lo largo de su vida, enfrentando procedimientos cada vez más complejos. Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2017, cuando tuvo que ser reanimada durante una intervención y posteriormente inició una extensa rehabilitación.

Como consecuencia de aquella operación, Sisic sufrió daños nerviosos que afectaron la movilidad de sus piernas. Aun así, consiguió recuperarse progresivamente y continuar con sus proyectos personales y profesionales. A finales de 2025, había revelado que acababa de atravesar su séptima cirugía cardíaca y esperaba finalmente poder disfrutar de una etapa de mayor tranquilidad. Sin embargo, falleció.

La organización Miss Austria confirmó la noticia y recordó con pesar a la joven reina. Asimismo, distintas figuras relacionadas con los certámenes expresaron sus condolencias y destacaron su fortaleza. "Con gran conmoción y profundo pesar nos enteramos del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", expresaron en un comunicado.

Cabe resaltar que hasta el momento, las causas exactas de su fallecimiento no han sido divulgadas oficialmente, aunque su historia deja el recuerdo de una joven que enfrentó cada obstáculo con enorme determinación.

Es así que, la historia de Lucia Sisic trasciende su corona y recuerda el enorme esfuerzo que realizó para sobreponerse a una enfermedad cardíaca desde muy joven. Su fallecimiento, a los 22 años, enluta al mundo de la belleza y pone en evidencia una vida marcada por operaciones, recuperación y perseverancia, convirtiéndola en un ejemplo de fortaleza frente a las dificultades que enfrentó durante años.