Francis Allison propone crear un Serenazgo Metropolitano para patrullar junto con resguardo armado

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo Exitosa, Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Avanza País, detalló su propuesta para la creación del Serenazgo Metropolitano, un cuerpo operativo diseñado para intervenir en las vías principales de la capital con mayores índices de criminalidad.

Según explicó el postulante edil, la estrategia se basará en la focalización del delito mediante mapas de calor, orientando el patrullaje constante hacia las arterias viales con mayor tránsito peatonal e inseguridad.

Respaldo policial como factor clave

El candidato enfatizó la necesidad de respaldar y equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP) como un pilar fundamental para combatir la delincuencia organizada. En esa línea, destacó la labor desarrollada en su gestión edil en Magdalena del Mar.

"Para acabar con el crimen organizado, otro de los puntos importantes es el equipamiento de la policía, que es algo que venimos haciendo. Este año, la Municipalidad de Magdalena ha invertido cientos de miles de soles en la Policía. Magdalena es seguro, pero por el trabajo que hace con la Policía, a la que respetamos, protegemos y apoyamos en lo que es mejorar sus capacidades operativas", manifestó.

Patrullaje integrado y alternativa de resguardo civil armado

Respecto al despliegue operativo de la nueva unidad municipal, Allison puntualizó que la comuna capitalina utilizará sus atribuciones sobre la infraestructura vial para garantizar presencia disuasiva.

"Lima tiene competencias en las avenidas de la ciudad, entonces vamos a crear el Serenazgo Metropolitano que va a rondar por las avenidas de la ciudad de mayor concurrencia de gente y donde el mapa de calor nos indique que hubo índice delictivo", afirmó el aspirante al sillón municipal.

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, explicó cómo funcionará su propuesta del Serenazgo Metropolitanos, con agentes en zonas de alto índice delictivo identificados por mapas de calor. Precisó que... pic.twitter.com/OlJA2dBKwR — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

Asimismo, la propuesta contempla que cada unidad de patrullaje cuente con el acompañamiento de un agente policial para garantizar la capacidad de intervención. No obstante, frente al déficit de efectivos en las calles, Allison planteó la inclusión de personal de seguridad privada.

"Este serenazgo va a tener patrullaje integrado y en cada carro un policía con pistola, pero no solamente ello, sino que cuando no llegue, subimos a un resguardo personal: un civil con licencia de guardaespaldas y pistola de verdad que pueda disparar en caso de persecución", aseveró.

La propuesta de Francis Allison busca responder a la urgencia de fortalecer la seguridad en los corredores viales más vulnerables de la capital mediante el uso de inteligencia territorial y patrullaje reforzado.

La combinación de patrullaje integrado con la Policía e inclusión de resguardo civil armado se sitúa en el centro del debate sobre las competencias de las municipalidades y los mecanismos necesarios para frenar la delincuencia en el transporte y la vía pública.