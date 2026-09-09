María Pía Copello queda impactada al descubrir cuántos novios tuvo su madre: "Varios choques y fugas"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello nunca se había mostrado tan nerviosa en Sin más que decir. Esta vez, la presencia de su madre, Luisa Hora, más conocida como 'Lucha Copello', hizo que la conductora se pusiera bastante incómoda, sobre todo cuando la conversación terminó sacando a la luz detalles sobre los novios que tuvo su progenitora durante sus años de juventud.

Madre de María Pía Copello habla sobre su vida

Todo ocurrió el martes 8 de septiembre, cuando doña Lucha llegó como invitada al pódcast Sin más que decir, conducido por María Pía Copello junto a Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy.

Doña Lucha se sentó frente a las cámaras y, lejos de quedarse callada, empezó a contar detalles de su vida, de sus hijas, de su esposo fallecido y de la época en la que era joven.

María Pía, al escuchar algunas de las historias de su madre, trató de ponerle freno en más de una ocasión. La conductora no quería que doña Lucha siguiera contando algunas de sus anécdotas más personales. Sin embargo, hubo una pregunta que ya no pudo esquivar.

En plena entrevista, María Pía le confesó a su madre que a ella sí le hubiera gustado verla enamorarse nuevamente después de quedar viuda. "A mí sí me hubiera gustado que tengas una pareja que te acompañe, una persona con la que puedas conversar", manifestó la exconductora de Esto es Guerra.

Pero doña Lucha tenía clarísima su posición y respondió sin darle muchas vueltas: "Yo tengo amigos, pero no me interesa nada".

María Pía descubre cuántos novios tuvo su madre

La cosa se puso todavía más curiosa cuando la madre de María Pía Copello recordó una conversación que tuvo con su esposo sobre su pasado amoroso. Según contó, en algún momento él le preguntó cuántos enamorados había tenido antes de conocerlo.

La respuesta de doña Lucha dejó a todos con la mandíbula por el piso, incluida su propia hija. "Cuando mi esposo me dijo: 'Hijita, ¿Cuántos enamorados has tenido?', yo le dije: 'Tres... Auméntale un cerito'", contó entre risas.

Es decir, la señora dejó entrever que no fueron precisamente tres sus romances de juventud. La confesión generó tremendo alboroto en el set y María Pía quedó completamente en shock al escuchar la respuesta de su madre.

Pero doña Lucha todavía tenía más por decir. Luego de causar sorpresa con su confesión, aseguró que ya no está buscando nuevas experiencias sentimentales. "Ya yo disfruté mi vida, como pude ser, ¿para qué más?", expresó.

Y como si eso fuera poco, agregó: "Voy a decir una cosa: los voy a enumerar porque ya me estoy olvidando". Al escucharla, María Pía rápidamente le pidió que no siguiera contando.

Finalmente, doña Lucha resumió sus experiencias amorosas con una frase que terminó de encender la conversación: "Tuve varios choques y fugas".

Así, María Pía Copello quedó en shock al descubrir que su madre tuvo varios novios y hasta protagonizó sus propios "choques y fugas" durante su juventud.