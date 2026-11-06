VIVIENDA: Ministro Arnillas cuestiona demora de 12 años en proyectos de agua y desagüe

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La falta de acceso a servicios básicos y las demoras en la ejecución de obras llevaron al Gobierno a declarar en emergencia el sector Vivienda y Saneamiento. Ante ello, el ministro Mauricio Arnillas sostuvo que esta medida busca corregir los problemas del actual modelo y acelerar los proyectos que permitan ampliar la cobertura de agua potable y desagüe en el país.

Asimismo, advirtió que millones de ciudadanos aún no cuentan con dichos servicios en sus hogares. Además, cuestionó que los procedimientos en el Estado impidan avanzar oportunamente con las obras destinadas a atender esta necesidad.

Ministro de Vivienda advierte falta de agua y desagüe

En entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas señaló que aproximadamente 15 millones de peruanos no tienen conexión de desagüe, mientras que otros 9 millones carecen de acceso de agua potable en sus hogares. Sostuvo que estas cifras reflejan la gravedad de la situación que atraviesa el sector y justifican la declaratoria de emergencia.

"Estamos realmente en una emergencia porque 15 millones de compatriotas no tienen conexión de desagüe", indicó.

De igual forma, explicó que dicha medida contempla revisar los procedimientos y controles que actualmente se aplican en el sector. Además, señaló que las declaratorias de emergencia permiten modificar determinados procedimientos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que su sector ha sido declarado en emergencia porque el actual modelo ha fracaso. En ese sentido, cuestionó que un proyecto de agua y saneamiento demore más de 12 años... pic.twitter.com/QkunyT4ATQ — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

Sin embargo, el funcionario precisó que la prioridad de su gestión es poner orden en el país, especialmente en la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento.

Mauricio Arnillas cuestiona la burocracia en obras públicas

Uno de los principales problemas señalados por el ministro fue el tiempo que tardan los proyectos de infraestructura en avanzar dentro del Estado. Ante ello, mencionó que una obra de agua potable y desagüe puede permanecer hasta 12 años solamente en la elaboración de su estudio técnico.

"No es posible que un proyecto de agua potable y desagüe demore 12 años para que se ejecute solamente el estudio técnico, eso ni en ninguna parte del mundo", exhortó.

Asimismo, atribuyó el problema al desorden burocrático que existe dentro de las propias instituciones del Estado. Según explicó, esta situación debe cambiar para que las inversiones destinadas a cerrar las brechas de agua y saneamiento puedan avanzar.

Ante ello, el titular de Vivienda reiteró que su sector busca ordenar los procedimientos y corregir las deficiencias que afectan la ejecución de proyectos. La declaratoria de emergencia apunta así a atender las necesidades de millones de ciudadanos que todavía no cuentan con servicios básicos en sus hogares.