Cercado de Lima: asesinan a balazos a padre de familia dentro de su camioneta y frente a su familia

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta junto a sus familiares, entre ellos un menor de edad, en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió durante la noche del último día, cuando dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y dispararon contra él sin importar la presencia de sus acompañantes.

Terrible crimen en Barrios Altos

La víctima fue identificada como David Anchante Ramos. El ataque se registró aproximadamente a las 11:00 p. m. en la cuadra siete de la avenida Sebastián Llorente, frente a la institución educativa de la Policía Nacional Alipio Ponce, en el barrio Saltos. Según testigos, los sicarios se acercaron por el lado de la ventana del conductor y abrieron fuego.

Tras recibir tres impactos de bala, Anchante Ramos perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra un poste. Los vecinos y una patrulla policial acudieron para auxiliarlo y lo trasladaron en la tolva del patrullero hasta el Hospital Nacional Dos de Mayo. Sin embargo, llegó al establecimiento sin signos vitales.

Mientras tanto, los dos atacantes aprovecharon la confusión para escapar a bordo de la motocicleta. En el hospital, los familiares de la víctima evitaron brindar mayores declaraciones sobre lo ocurrido, mientras que el vehículo permaneció encendido en la escena durante varias horas.

Efectivos policiales cercaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística, quienes culminaron las diligencias correspondientes. Además, los investigadores podrán revisar las cámaras de seguridad instaladas en los negocios comerciales de los alrededores, cuyas imágenes serían determinantes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del asesinato.

🔴🔵 Barrios Altos: Hombre fue asesinado de tres balazos cuando se desplazaba en su vehículo junto a su familia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/6yndQJ8iTR November 7, 2026

Crimen reciente

Hace unas horas también ocurrió un nuevo ataque armado ocurrido en el distrito de Ventanilla, en el Callao, donde un joven de 20 años terminó muerto y otro de 23 gravemente herido. El crimen se registró la noche del viernes en la asociación Santa Rosa, donde ambas víctimas habrían sido perseguidas por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

La víctima mortal fue identificada como Pablo Manuel Ballesteros Cordero, quien habría intentado escapar de sus atacantes refugiándose en una vivienda de la manzana R. Sin embargo, no consiguió ingresar al inmueble y terminó siendo alcanzado por los disparos, que acabaron con su vida en plena vía pública.

En tanto, su acompañante, Luis Abel Bruno Clavijo, recibió un impacto de bala en el abdomen y quedó gravemente herido. Debido a la urgencia de su estado, fue trasladado en una motocicleta para recibir atención médica.