Ventanilla: balacera deja un muerto y un herido tras ataque armado en la asociación Santa Rosa

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado ocurrido en el distrito de Ventanilla, en el Callao, dejó un joven de 20 años muerto y otro de 23 gravemente herido. El crimen se registró la noche del viernes en la asociación Santa Rosa, donde ambas víctimas habrían sido perseguidas por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

Balacera en Ventanilla

La víctima mortal fue identificada como Pablo Manuel Ballesteros Cordero, quien habría intentado escapar de sus atacantes refugiándose en una vivienda de la manzana R. Sin embargo, no consiguió ingresar al inmueble y terminó siendo alcanzado por los disparos, que acabaron con su vida en plena vía pública.

En tanto, su acompañante, Luis Abel Bruno Clavijo, recibió un impacto de bala en el abdomen y quedó gravemente herido. Debido a la urgencia de su estado, fue trasladado en una motocicleta para recibir atención médica. Por su parte, vecinos de la zona indicaron que escucharon más de ocho disparos y señalaron que los atacantes habrían seguido a los jóvenes desde el sector conocido como Las Minas.

Tras el tiroteo, agentes de la Policía Nacional encontraron nueve casquillos de bala y establecieron dos puntos vinculados al ataque: uno donde quedó el cuerpo de la víctima mortal y otro donde se hallaron más evidencias. Asimismo, se identificó un automóvil que presentaba impactos de proyectil.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este nuevo hecho de violencia. De manera preliminar, no se descarta que el ataque haya sido motivado por un presunto ajuste de cuentas.

🔴🔵 Ventanilla: Un fallecido y un herido dejó balacera en asociación Santa Rosa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/ZinmyzeRLu November 7, 2026

Caso similar en Ventanilla

Hace una semana, un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos sujetos frente a una bodega en el asentamiento humano 6 de Agosto, ubicado en la zona de Villa Moto, en el distrito de Ventanilla, Callao.

Los atacantes habrían disparado hasta en cinco oportunidades contra el menor y, tras perpetrar el atentado, huyeron en dirección a la avenida La Playa. Una vecina que se encontraba cocinando en su vivienda relató que escuchó varias detonaciones y, al salir, encontró al adolescente tendido en el suelo.

"Sí, yo he estado cocinando al fondo y escucho pensando que era cohetes, eran como cinco cuetes por lo menos y el niño estaba estaba tendido. Es un vecinito que vive cada 15 años vecino tiene 15 añitos. Ojalá Dios quiera que se salve, lo único que sé es que el momento que todos gritaban. Escuché que eran dos muchachos que estaban de negro. Eran chiquillos jóvenes eran no y se fueron para abajo", declaró.

Es así que, este nuevo ataque armado vuelve a poner en evidencia la preocupación por el avance de la inseguridad ciudadana en Ventanilla, donde los hechos de violencia generan temor entre los vecinos. Los constantes episodios delictivos mantienen en alerta a la población, que espera mayores acciones de prevención y vigilancia para recuperar la tranquilidad en sus calles.