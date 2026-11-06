Ministro de Vivienda anuncia el proyecto "Ciudad de Oportunidades" para familias vulnerables ante el FEN

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los constantes desafíos que enfrentan miles de familias peruanas ubicadas en zonas de alto riesgo, agravados por los efectos del fenómeno El Niño y la falta de una oferta de vivienda formal accesible, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, anunció el proyecto "Ciudad de Oportunidades".

En diálogo con Exitosa, el titular señaló que la iniciativa, con miras a ser lanzado oficialmente antes de que finalice el año 2026, busca transformar el actual modelo habitacional del país y ofrecer soluciones integrales a las poblaciones vulnerables.

El modelo de "mini-ciudades" y los primeros pilotos

El ambicioso plan contempla la construcción masiva de complejos residenciales de más de 20.000 unidades por proyecto, diseñados bajo un concepto de ciudad autosostenible, con especial enfoque destinado a familias que requieran ser trasladadas de zonas vulnerables a fenómenos climáticos.

"Es una oferta de vivienda social masiva en proyectos de 20 mil unidades para arriba que cuenta con todo: posta médica, comisaría, colegios, parque industrial y todo lo que necesita una mini-ciudad. Es un modelo que ya existe en el mundo; el modelo más cercano es Colombia", detalló el ministro.

Si bien el proyecto tendrá un alcance a nivel nacional, Arnillas confirmó que en Lima se implementarán dos planes piloto iniciales ubicados estratégicamente en Lima Norte y Lima Sur, sumando un total de 53 terrenos identificados en todo el territorio peruano para dar inicio a la iniciativa.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que antes que acabe el mes de noviembre será lanzado el proyecto "Ciudad de Oportunidades", una oferta de vivienda que incluirá todos los servicios básicos. En ese... pic.twitter.com/Zk4RyjDz3y — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

El respaldo de la emergencia sectorial frente al colapso burocrático

La ejecución de este tipo de soluciones estructurales cobra mayor urgencia tras la oficialización de la medida que declara en emergencia los sectores Vivienda, Urbanismo y Saneamiento. El ministro fue enfático en señalar que el modelo anterior ha colapsado, evidenciado en alarmantes cifras

"Estamos realmente en una emergencia porque 15 millones de compatriotas no tienen desagüe, y 9 millones no tienen conexión de agua domiciliaria. [...] No es posible que un proyecto de agua y desagüe dure doce años para que se ejecute solo el estudio técnico. ¿Y qué se debe eso?, al desorden burocrático que existe en el propio Estado", enfatizó el titular.

Con la nueva estrategia impulsada por el Ejecutivo, Arnillas señaló que ahora se buscará agilizar los procesos normativos y destrabar proyectos paralizados para acercar servicios esenciales a las regiones.

El lanzamiento proyecto representa así un giro clave en la política habitacional del país, apostando por macroproyectos urbanos que buscan ordenar el crecimiento de las ciudades, mitigar riesgos ante desastres naturales y dignificar la calidad de vida de millones de familias peruanas antes los inminentes embates de la naturaleza en los siguientes meses.