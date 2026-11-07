Partidos de HOY sábado 7 de noviembre: horarios, canales y dónde ver en VIVO

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 7 de noviembre el fútbol no se detiene en el Perú y en el mundo. La Liga1 entra en su recta final con la penúltima fecha del Torneo Clausura, mientras que en el exterior cada vez más se perfilan a los candidatos a pelear por sus campeonatos, por lo que en la siguiente nota podrá conocer dónde ver en vivo cada partido.

Partidos de la Liga1 de HOY

Continúa la acción de la fecha 16 del torneo peruano con cuatro partidos programados, con dos de los colíderes obligados a ganar:

1:00 p.m. | ADT vs Sporting Cristal (L1 MAX)

3::30 p.m. | FC Cajamarca vs Alianza Atlético (L1 MAX)

FC Cajamarca vs Alianza Atlético (L1 MAX) 1:00 p.m. | Melgar vs Juan Pablo II College (L1 MAX)

Melgar vs Juan Pablo II College (L1 MAX) 1:00 p.m. | Cienciano vs Sport Huancayo (L1 MAX)

🩵 ¡ 𝗛𝗢𝗬 𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗔𝗟 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟! 🩵 ¡ 𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗼 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀! 💪 #FuerzaCristal, ¡hasta el final! https://t.co/ZEdUVoiFlR November 7, 2026

*Disfruta del ADT de Tarma vs SPORTING CRISTAL desde las 1:00 de la tarde.

Partidos de LaLiga de España de HOY

Sigue la fecha 12 con un partido importante para el equipo de José Mourinho en Mestalla:

8:00 a.m. | Málaga vs Racing de Santander (DSports)

Málaga vs Racing de Santander (DSports) 10:15 a.m. | RCD Espanyol vs Deportivo La Coruña (DSports)

RCD Espanyol vs Deportivo La Coruña (DSports) 12:30 p.m. | Osasuna vs Athletic Club (DSports)

Osasuna vs Athletic Club (DSports) 3:00 p.m. | Valencia CF vs Real Madrid (DSports)

Partidos de la Premier League de HOY

Juega el líder del fútbol inglés y su escolta que no le quiere perder pisada:

7:30 a.m. | Leeds United vs Tottenham (ESPN, Disney+)

Leeds United vs Tottenham (ESPN, Disney+) 10:00 a.m. | Fulham vs Newcastle United (ESPN, Disney+)

Fulham vs Newcastle United (ESPN, Disney+) 10:00 a.m. | Arsenal vs Hull City (]Disney+)

12:30 p.m. |Nottingham Forest vs Manchester City (ESPN Disney+)

Partidos de la Serie A de HOY

Por la jornada 11 del calcio, la 'loba' buscará recomponerse de la remontada sufrida en Champions:

9:00 a.m. | Cagliari vs Frosinone (Disney+)

Cagliari vs Frosinone (Disney+) 9:00 a.m. | Torino vs Lecce (Disney+)

Torino vs Lecce (Disney+) 12:00 p.m. | Parma vs Bologna (ESPN, Disney+)

Parma vs Bologna (ESPN, Disney+) 2:45 p.m. | AS Roma vs Sassuolo (Disney+)

Partidos de la 1. Bundesliga de HOY

Continúa la acción de la fecha 9 con el equipo donde milita Fabrio Gruber recibiendo al gigante de Baviera:

9:30 a.m. | SC Paderborn vs Eintracht Frankfurt (Disney+)

SC Paderborn vs Eintracht Frankfurt (Disney+) 9:30 a.m. | RB Leipzig vs FC Augsburg (Disney+)

RB Leipzig vs FC Augsburg (Disney+) 9:30 a.m. | Borussia Dortmund vs SV Elversberg (ESPN, Disney+)

9:30 a.m. | Mainz 05 vs Bayern Múnich (ESPN, Disney+)

12:30 p.m. | VfB Stuttgart vs Werder Bremen (Disney+)

Partidos de la Ligue1 de HOY

El líder del fútbol francés vuele a los terrenos de juego por la décima jornada:

1:00 p.m. | Auxerre vs Paris FC (Disney+)

Auxerre vs Paris FC (Disney+) 3:05 a.m. | Paris Saint Germain vs Troyes (Disney+)

Partidos de la Primera División de Argentina de HOY

Se disputa la última fecha del torneo argentino:

1:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia (Disney+)

Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia (Disney+) 1:00 p.m. | Talleres vs Estudiantes de la Plata (Disney+)

Talleres vs Estudiantes de la Plata (Disney+) 3:30 p.m. | Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto (Disney+)

Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto (Disney+) 3:30 p.m. | Boca Juniors vs Defensa y Justicia (Disney+)

3:30 p.m. | Argentinos Juniors vs Huracán (Disney+)

Argentinos Juniors vs Huracán (Disney+) 8:00 p.m. | Instituto vs Newell's (Disney+)

Con este listado, ya sabes en dónde puedes ver cada partido de la Liga1, así como el de las ligas más importantes de Europa y América.