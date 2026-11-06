Comerciantes de Gamarra confeccionan y vende miles de polos temáticos por la visita del papa León XIV

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la llegada oficial del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, los microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra empezaron la producción y el reparto masivo de polos conmemorativos. Con esta iniciativa, los talleres locales buscan cubrir los pedidos de los fieles en el territorio nacional.

Como se sabe, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Según un informe de Canal N, las galerías confeccionan mercadería en diferentes precios y calidades para el comercio mayorista. Los primeros despachos suman entre 1000 y 2000 prendas hacia territorio pucallpino, y de 8000 a 9000 unidades económicas para el mercado chiclayano.

La Victoria: A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, en el emporio comercial Gamarra se ofrecen polos con diseños alusivos al sumo pontífice Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/g7vlcCtgSC November 6, 2026

Diseños gastronómicos y regionales en polos de Gamarra

En esa línea, las prendas resaltan por mostrar diseños de la cultura regional y la gastronomía nacional. Cabe mencionar que existe un modelo dirigido a la Amazonía con la inscripción "El Papa es charapa", el cual presenta dibujos de fauna local. De igual forma, otra serie lleva el lema "Divino sabor peruano" junto a la figura papal.

Dichos estampados exhiben platos como el ceviche, el frito chiclayano, el chicharrón y el arroz con pato. Asimismo, aparece el king kong, dulce tradicional del departamento de Lambayeque y consumido en la costa norte. La oferta textil suma además ilustraciones del santo padre con la camiseta de la selección peruana de fútbol.

Joven elabora estatuillas del papa en 3D.

Joven de Bellas Artes elabora estatuillas 3D del papa

Según un reporte de TV Perú, Albert Torres, egresado de la Escuela de Bellas Artes, Albert Torres, emplea programas de diseño 3D para moldear la figura del pontífice en estatuillas de yeso cerámico. Este taller fue iniciado por su abuela en SJL, luego conservado por sus padres durante más de dos décadas y hoy continúa a cargo de sus tres hijos.

No obstante, el proceso une herramientas digitales y labor manual al verter agua con el material cerámico en moldes que secan de tres días a una semana. Tras el pulido de imperfecciones, sus hermanas pintan a mano la chalina y el rosario con tonos dorados.

Finalmente, estas esculturas ya registran envíos hacia las galerías del Barrio Chino en la capital y el norte peruano. Para la familia Torres, cada obra permite compartir su trabajo, sostener su legado artesanal y homenajear al representante católico, a quien perciben como un peruano más.