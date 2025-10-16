RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Un fallecido confirmado

Minsa reporta que heridos en protestas sufrieron contusiones y heridas por perdigones: Dos fueron intervenidos quirúrgicamente

En diálogo con Exitosa, el director general de Operaciones en Salud - Minsa, Carlos León Gómez, informó hasta la fecha son 88 las personas heridas tras la jornada de protesta del miércoles 15 de octubre.

Nuevo reporte de personas heridas tras manifestaciones del 15 de octubre.
Minjusdh

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/10/2025

En comunicación con Exitosa, Carlos Iván León Gómez, director general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), brindó un nuevo reporte sobre la cantidad de heridos que dejó la jornada de protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

En ese sentido, el funcionario comunicó que hasta las 8:00 a. m. del jueves 16 de octubre, son 29 los ciudadanos heridos, además de 59 agentes policiales, estos últimos atendidos en sus hospitales institucionales.  

(Noticia en desarrollo...)

