Minsa reporta que heridos en protestas sufrieron contusiones y heridas por perdigones: Dos fueron intervenidos quirúrgicamente

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Carlos Iván León Gómez, director general de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), brindó un nuevo reporte sobre la cantidad de heridos que dejó la jornada de protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

En ese sentido, el funcionario comunicó que hasta las 8:00 a. m. del jueves 16 de octubre, son 29 los ciudadanos heridos, además de 59 agentes policiales, estos últimos atendidos en sus hospitales institucionales.

(Noticia en desarrollo...)