¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Conoce el tipo de cambio este jueves, 16 de octubre

Saber el precio del dólar permite tomar mejores decisiones financieras, evitar pérdidas y aprovechar oportunidades, tanto para personas como para empresas. En ese marco, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio de esta divisa en la jornada de este jueves, 16 de octubre.

Cotización del dólar este jueves, 16 de octubre

Una crisis política se vive en el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como el presidente de la República hasta julio del 2026. Este suceso ha generado incertidumbre en la ciudadanía, quienes el 15 de octubre, levantaron su voz de protesta contra el gobierno de transición, y rechazando las acciones políticas del Congreso, así como la inacción de las autoridades frente a la inseguridad ciudadana.

En escenarios de inestabilidad, los inversionistas suelen buscar refugio en monedas fuertes como el dólar, lo que aumenta su demanda y eleva su cotización frente al sol. Es por ello, estar al tanto de cuál es el comportamiento de esa moneda estadounidense en nuestro país. Una entidad que te permite estar informado sobre este caso es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

JUEVES, 16 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.404 S/ 3.416

Los valores presentados reflejan una variación a la baja, en comparación de los últimos días. Pues bien, el día de ayer, 15 de octubre, el precio del dólar era de 3.421 para la compra y la venta era de S/3.428. Mientras que el último martes, fluctuó en S/3.423 en la compra y S/4.39 en la venta.

¿A cuánto cerró el dólar el 15 de octubre?

Según lo detallado por el Banco Central de Reserva del Perú, el dólar cerró el tipo de cambio el 15 de octubre, en 3,4060, (con una apertura de 3,4205), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4060, con un máximo de 3,4160 y un mínimo de 3,4000.

Por otro lado, el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.430

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados para mantenerte informado sobre las fluctuaciones que sufre el dólar en el país. También puedes acceder a estas entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Conocer el precio y el tipo de cambio del dólar es esencial porque impacta directamente en tu economía diaria, desde el costo de productos y servicios hasta tus ahorros, deudas, viajes e inversiones. Por ello, te revelamos cuál fue el comportamiento de esta divisa en la jornada de este jueves.