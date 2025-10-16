Pamela López y su advertencia a Pamela Franco por su relación con Christian Cueva: "La que se lo queda, pierde"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López arremetió con fuerza al referirse a Christian Cueva y Pamela Franco, asegurando que ambos "son mitómanos" y que "merecen estar juntos hasta el fin del mundo". Incluso, se animó a pronunciarse sobre la relación de ambos personajes, sentenciando "la que se lo quede, pierde".

La advertencia de Pamela López a Pamela Franco

Pamela López se pronunció sobre los recientes rumores de una supuesta crisis de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, debido a que la pareja no compartía, como antes, videos o fotos presumiendo su amor como lo hacían meses atrás. Algunos seguidores del futbolista especularon que "el romance se habría enfriado" porque él se encontraba en el extranjero jugando para el Club Emelec.

Es así que al tener conocimiento de esta situación y que incluso el popular 'Aladino' tendría detalles románticos últimamente hacia la cumbiambera, Pamela López, señaló a 'Trome' que esos gestos serían parte de "un patrón de conducta que tiene para manipular" su aún esposo y padre de sus tres hijos.

"No te imaginas la cantidad de rosas y tulipanes que me mandaba para conseguir el perdón y manipularme. Las cosas que él hace ya lo pasé y viví. Lo bonito y lo feo. La que se lo queda, pierde", expresó.

Sobre presunta crisis de Pamela Franco con Christian Cueva

Tras esa advertencia, Pamela López se animó, de forma sarcástica, a expresar una aparente preocupación por la supuesta crisis de la pareja. La trujillana, fiel a su estilo irónico, señaló que ambos no pueden terminar debido a que considera que son tal para cual y deben "estar juntos hasta el fin del mundo".

"Ella y él son mitómanos, es lo que pienso y considero por mis vivencias y experiencias. Son unos mitómanos y así van a morir", sentenció, para seguidamente, volver a expresar su angustia por considerar que el futbolista sería capaz de dejarla a ella y sus hijos sin su casa.

Finalmente, contó que se encuentra trabajando para sacar adelante a sus retoños, pese a los cuestionamientos y críticas que puedan existir contra ella. Es así como reveló que 'limó asperezas' con Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama' luego de haberla acusado de un 'amorío' con Christian Cueva. "Vamos a facturar juntas. ¿Quién iba a pensar que iba a estar parada aquí, que iba a poder desarrollarme así? Pero toca", agregó.

Las declaraciones de Pamela López reavivan la polémica en torno a Christian Cueva y Pamela Franco, dejando en claro que las tensiones entre los tres continúan. La influencer calificó a la pareja como "mitómanos".