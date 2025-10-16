Ministro del Interior descarta presencia de ternas durante manifestación, tras muerte de ciudadano

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que durante las manifestaciones del 15 de octubre haya habido presencia de policías del Grupo Terna, ello tras la muerte de un ciudadano.

Plan no incluyó ternas

Tras la confirmación de la muerte de un hombre de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, por un impacto de bala durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, el ministro del Interior se comunicó con este medio para lamentar lo sucedido.

" Para nosotros es un dolor, porque nunca la policía sale a atacar , la policía sale a matar. Hemos hecho todo un planeamiento estratégico, en desarrollo con la presencia del señor presidente y el señor premier el día de ayer a penas hemos asumido el cargo", detalló.

Exhortó a que se realicen las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades del fallecimiento del ciudadano y otros dos heridos. En ese sentido, negó el uso de la fuerza en la Plaza Francia, lugar donde perdió la vida el hombre, pues todo se concentró en la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo, el parque Naval de los Héroes.

Cabe señalar, que en declaraciones a la prensa, un testigo aseguró que el disparo habría venido de un sujeto vestido de civil al que señaló como una agente del Grupo Terna de la PNP, por ello, Tuburcio negó aquella acusación.

"Las circunstancias no las tenemos, (...) por ahí tenía la información de que se trataría de un terna. En el planeamiento no se ha incluido a ningún terna, eso que quede claro, por eso decimos que inmediatamente se desarrolle este proceso de investigación para que se establezca las causas de la muerte de este ciudadano", afirmó.

Autoridades acompañan a policías heridos

Vicente Tiburcio sostuvo que el Gabinete Ministerial junto al presidente José Jerí trabajaron hasta altas horas de la noche, visitando e informándose del estado de los más de 40 policías heridos.

"La policía ha sido maltratada, la policía ha sido violentada, ahorita tenemos a varios policías que están por cirugía, hay una policía a la que le han disparado con esa avellaneda en el rostro, hay dos policías que están en Trauma Shock con temas en la parte cerebral, fractura", informó.

Resaltó nuevamente que la PNP no salió a atacar a nadie e indicó que el Gobierno busca darles seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, por ello hizo un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas. En este lamentable contexto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que hayan participado agente PNP terna en el control de los disturbios.