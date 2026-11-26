26/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible embarazo. La empresaria habría recibido una nueva bendición junto a su pareja, el futbolista Jesús Barco, por lo que sus seguidores no tardaron en preguntarle si se encontraba esperando a su séptimo hijo.

¿Melissa Klug volverá a ser mamá?

Ante la difusión de esta información, la popular 'Blanca de Chucuito' decidió pronunciarse y aclarar si realmente estaba embarazada. Sin perder el sentido del humor, la chalaca negó tajantemente los rumores y dejó en claro que no tiene planes de convertirse nuevamente en madre por el momento.

La reacción de Melissa llamó la atención por la manera en que tomó los comentarios. La empresaria se mostró sorprendida por la noticia que circulaba en redes sociales y respondió con bromas cuando algunos usuarios insistieron en que su supuesto embarazo ya estaba confirmado.

"¿Quéeeeeee? ¿Quién ha dicho tremenda mentira? (...) ¡No hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo!", dijo de forma divertida.

Asimismo, Klug aprovechó la oportunidad para explicar cuál podría ser el origen de esta confusión. Según comentó, todo estaría relacionado con una noticia familiar que involucra directamente a su pareja, Jesús Barco, aunque no precisamente por la llegada de un nuevo bebé a su hogar.

Resulta que el hermano del futbolista será padre próximamente, por lo que Melissa consideró que posiblemente algunas personas confundieron a ambos integrantes de la familia. De esta manera, la empresaria puso fin a las especulaciones sobre un supuesto séptimo embarazo y tomó con humor una noticia que terminó generando revuelo entre sus seguidores.

¿Qué opina Melissa sobre la relación de Samahara y Renato?

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre la relación sentimental que mantienen su hija, Samahara Lobatón, y el modelo Renato Rossini Jr. La empresaria dejó en evidencia que respalda esta nueva etapa amorosa de la influencer y reveló que, hasta el momento, ve con buenos ojos el vínculo que ambos vienen construyendo.

Melissa Klug respondió que hasta ese momento había observado felices a Samahara y Renato, además de expresar su deseo de que esa situación se mantenga. De esta manera, la empresaria mostró una actitud favorable hacia la relación y dejó entrever que está pendiente de esta nueva etapa en la vida amorosa de su hija.

"Que hasta ahora los veo felices y espero que así siempre", dijo la empresaria.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que no espera un nuevo integrante en su familia y tomó con bastante humor las especulaciones sobre su vida personal. Mientras tanto, la noticia sobre la próxima paternidad del hermano de Jesús Barco habría sido el motivo detrás de este inesperado malentendido.