25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre de la hija de Paul Michael rompió su silencio y denunció públicamente que el cantante habría descuidado económicamente a la menor, quien está próxima a cumplir siete años. Según reveló para las cámaras de 'Magaly TV La Firme', el artista únicamente le entrega 500 soles mensuales, una cantidad que considera insuficiente para cubrir las necesidades de la pequeña.

Paul Michael le pasaría solo 500 soles a su hija

Durante su participación en el programa de espectáculos, la joven cuestionó las responsabilidades que estaría asumiendo el cantante como padre y señaló que el dinero que recibe no alcanza para cubrir gastos básicos. Entre sus principales preocupaciones mencionó que la menor ni siquiera cuenta con un seguro de salud solventado con ese aporte económico.

"Estoy aquí porque estoy cansada de que vean a Paul Michael como un hombre digno, como un buen padre cuando no lo es. Una niña no vive con 500 soles y menos sin seguro de salud", dijo para las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Asimismo, la expareja de Paul Michael aseguró que el artista tampoco cumpliría adecuadamente con el régimen de visitas establecido. Según su versión, el cantante no llega a recoger a su hija cuando corresponde, una situación que también habría generado malestar en la madre, quien considera que sus responsabilidades no se limitan únicamente al aspecto económico.

Paul Michael debería devengados

Por otro lado, la joven sostuvo que Paul Michael tiene dos trabajos reconocidos y continúa realizando presentaciones musicales con la agrupación Combinación de la Habana. Por ello, cuestionó que la pensión alimenticia se mantenga en 500 soles, pese a que, según contó, el propio cantante le habría ofrecido incrementarla hasta 1000 soles.

"Él me dijo que podía aumentarme la pensión a 1000 soles. Cuando le pido los devengados que me debe, me dice que eso lo gana en un día, pero cuando le pido para otras cosas, no pasa", agregó.

La madre también manifestó que ha intentado gestionar el aumento de la manutención y reclamar los pagos atrasados, pero no habría obtenido respuestas de los abogados del artista. Incluso, aseguró que Paul Michael minimizaría sus reclamos al señalar que el monto que le debe podría ganarlo en una sola jornada laboral.

Finalmente, la joven decidió hacer pública su denuncia porque está cansada de que, desde su perspectiva, el cantante sea presentado como un buen padre sin que se conozca la situación que atraviesa su hija. Su principal reclamo apunta a que el artista asuma de manera responsable los gastos y compromisos relacionados con la crianza de la menor.