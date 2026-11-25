25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 110 mil personas ya recibieron la vacuna contra el dengue, según informó el ministro de Salud, Luis Dyer. Durante una rueda de prensa de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (FEN), la autoridad precisó que se contabilizan 122 mil contagiados, de los cuales 113 mil fueron dados de alta.

Cabe mencionar que el titular del Ministerio de Salud confirmó que 117 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Ante ello, el sector aplicará un plan de respaldo en los centros de salud de la costa norte afectados por el Fenómeno El Niño, medida que también opera en los 14 hospitales de Lima Metropolitana.

🙌🏼🌧️ ¡Nos preparamos ante el FEN: ¡Crearemos el Programa Nacional de SARES! ✅ En la conferencia del Comando FEN, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció la creación del Programa Nacional de Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia (SARE) para proteger a las familias peruanas frente a las lluvias ocasionadas por el Fenómeno El Niño. 🗣️ "Vamos a crear el Programa Nacional de SARES, que estará a cargo del Ministerio de Vivienda, para que estos sistemas de evacuación de aguas de lluvia funcionen de manera eficiente e integrada en las ciudades expuestas a inundaciones", señaló el titular de Vivienda. 📌 En la actualidad, se cuenta con 22 SARES, con Electrobombas de 10 pulgadas y Motobombas de 8 pulgadas, en puntos críticos de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Con este nuevo programa, se contará con más sistemas a nivel nacional para estar más preparados frente al FEN. 🗞️ Nota de prensa: https://t.co/JSMmUqEQx8 November 25, 2026

Llegan un millón 100 mil vacunas

En esa línea, Dyer detalló que los 110 mil inmunizados pertenecen al grupo etario de 10 a 20 años, donde se ubica la población más vulnerable a contraer el mal.

"Tenemos obviamente toda la data y respaldo científico de que la vacuna funciona en ese rango de edad", dijo el Ministro de Salud, Luis Dyer.

Asimismo, el funcionario recordó que en un primer momento el sector contó con 455 mil dosis de vacuna contra el dengue y señaló que actualmente está llegando un segundo lote con un millón 100 mil vacunas para continuar con la jornada.

Como se sabe, las lluvias e inundaciones generan agua estancada, un espacio propicio para que viva y se reproduzca el mosquito transmisor.

Emergencia en 1183 camas UCI

Por otro lado, el plan de respaldo abarcará desde Tumbes hasta Áncash con herramientas de telemedicina, una línea telefónica para consultas directas y el apoyo de 70 infectólogos y 350 internistas, además del viaje de directores de hospitales de Lima hacia el norte.

"Hemos declarado en emergencia el tema de las camas UCI y estamos haciendo en este momento un trabajo intenso con Essalud y las Fuerzas Armadas para ampliar y tener más disponibles", dijo el ministro de Salud.

No obstante, Dyer precisó que actualmente existen 1183 camas de unidad de cuidados intensivos (UCI), de las cuales 1003 están ocupadas y solo 21 corresponden a pacientes con dengue.

Para ampliar esta capacidad, en una segunda etapa se establecerá un convenio con el sector privado que permitirá seguir incrementando el número de camas. Finalmente, el ministro de Salud reportó 166 casos de golpe de calor en la costa norte del país debido al aumento de la temperatura.